온라인 원스톱 구매 환경 구축

청호나이스는 6일 자사몰 '청호나이스몰'을 새롭게 구축하고, 고객센터를 비롯한 온라인 플랫폼 전반을 재정비했다고 6일 밝혔다.

청호나이스는 토털 라이프케어 기업으로서의 고객 경험 전반의 혁신을 이루기 위해 자사몰을 새롭게 구축하고 온라인 고객센터와 브랜드 페이지를 함께 고도화했다.

청호나이스몰은 제품 탐색부터 계약 및 결제까지 전 과정을 아우르는 원스톱 구매 환경으로 설계됐다. 상품 조회, 비교, 옵션 선택은 물론 렌털 및 일시불 구매 등 다양한 계약 접수를 지원하며 쿠폰, 포인트, PG결제 기능과 배송 및 설치 정보, 엔지니어 스케줄 연계를 통해 고객 편의성을 높였다는 설명이다.

청호나이스몰 이미지. 청호나이스 AD 원본보기 아이콘

온라인 고객센터는 주요 서비스 기능을 통합하고 시스템을 고도화해 A/S, 설치 및 이전, 요금 관리, 증명서 발급, 상담까지 일원화된 고객 지원 체계를 구축했다. 서비스 안정성과 보안 수준도 동시에 강화했다고 전했다.

브랜드 페이지는 디지털 환경에 맞춰 브랜드 스토리를 전달하고 고객과의 소통을 확대하는 콘텐츠 중심의 공간으로 설계했다.

청호나이스는 자사몰 출범을 기념해 다양한 고객 혜택 프로모션도 함께 운영한다. 신규 회원에게는 렌털료 할인쿠폰을 최대 5만원까지 증정하며, 특가로 제공되는 제품과 케어멤버십을 함께 구매 시 10만원 할인 혜택을 제공한다.

청호나이스몰을 통해 제품을 구매하거나 포토 리뷰를 작성한 고객에게는 상품권을 지급하는 등 구매 이후 혜택도 마련했다. 이와 함께 향후 타임딜을 비롯한 다양한 프로모션을 지속해서 선보이며 고객에게 폭넓은 혜택을 제공할 계획이다.

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청호나이스 관계자는 "앞으로도 전반적인 고객 서비스 혁신을 지속하며 토털 라이프케어 기업으로서의 역할을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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