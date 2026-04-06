닌텐도의 인기 게임을 원작으로 한 애니메이션 '슈퍼 마리오 갤럭시'가 올해 개봉한 할리우드 영화 가운데 최고 오프닝 성적을 기록했다.

5일(현지시간) AP통신과 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 일루미네이션과 닌텐도가 공동 제작한 애니메이션 영화 '슈퍼 마리오 갤럭시'는 개봉 초반 전 세계에서 약 3억7250만달러의 흥행 수입을 올렸다.

북미에서는 지난 1일 개봉 이후 1억9010만달러, 해외 80개국에서는 약 1억8240만달러를 벌어들였다. 이는 올해 개봉한 할리우드 영화 가운데 가장 좋은 오프닝 성적이다.

로튼 토마토 점수는 40%대에 머무르는 등 평단의 평가는 저조했다. 하지만 관객들의 반응은 긍정적이었다. 특히 가족 단위 관람객들에게 좋은 반응을 얻었다. 시장조사업체 포스트트랙 출구조사에 따르면 가족 관객은 이 영화에 5점 만점에 5점을 줬다. 일반 관객은 4점이었다.

미국 최대 영화관 체인인 AMC의 애덤 애런 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "사람들이 극장으로 찾게 만드는 전형적인 대중 친화형 흥행작"이라고 말했다.

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슈퍼 마리오 갤럭시는 로잘리나 공주를 구하기 위한 마리오와 루이지의 우주 모험을 그린 이야기다. 제작비는 마케팅 및 홍보 비용을 제외하고 약 1억1000만달러에 달했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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