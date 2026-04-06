닌텐도의 인기 게임을 원작으로 한 애니메이션 '슈퍼 마리오 갤럭시'가 올해 개봉한 할리우드 영화 가운데 최고 오프닝 성적을 기록했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

5일(현지시간) AP통신과 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 일루미네이션과 닌텐도가 공동 제작한 애니메이션 영화 '슈퍼 마리오 갤럭시'는 개봉 초반 전 세계에서 약 3억7250만달러의 흥행 수입을 올렸다.

북미에서는 지난 1일 개봉 이후 1억9010만달러, 해외 80개국에서는 약 1억8240만달러를 벌어들였다. 이는 올해 개봉한 할리우드 영화 가운데 가장 좋은 오프닝 성적이다.


로튼 토마토 점수는 40%대에 머무르는 등 평단의 평가는 저조했다. 하지만 관객들의 반응은 긍정적이었다. 특히 가족 단위 관람객들에게 좋은 반응을 얻었다. 시장조사업체 포스트트랙 출구조사에 따르면 가족 관객은 이 영화에 5점 만점에 5점을 줬다. 일반 관객은 4점이었다.

미국 최대 영화관 체인인 AMC의 애덤 애런 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "사람들이 극장으로 찾게 만드는 전형적인 대중 친화형 흥행작"이라고 말했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

[단독]윤석열 '1호 영업사원' 성과 1.3조 투자 무산…맥쿼리, 韓 해상풍력 전격 철수 [단독]윤석열 '1호 영업사원' 성과 1.3조 투자 무...
AD

슈퍼 마리오 갤럭시는 로잘리나 공주를 구하기 위한 마리오와 루이지의 우주 모험을 그린 이야기다. 제작비는 마케팅 및 홍보 비용을 제외하고 약 1억1000만달러에 달했다.


유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈