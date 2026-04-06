지재처, '캠퍼스 특허 유니버시아드' 참가자 모집

지식재산처는 내달 28일까지 '2026 캠퍼스 특허 유니버시아드(Campus Patent Universiade·CPU)' 참가자를 모집한다고 6일 밝혔다.

CPU는 기업과 연구기관이 출제한 기술 문제를 대학(원)생이 특허 빅데이터를 분석해 사업화 전략 및 연구개발·특허전략을 제시하는 국내 최대 규모의 지식재산 경진대회로 올해 19년째 열린다.

대회에는 삼성전자, 현대자동차, SK하이닉스, 포스코퓨처엠(신규) 등 국내외 24개 기업과 연구기관이 참여한다.

이들 기업·연구기관은 이차전지, 인공지능(AI), 차세대 모빌리티 등 미래 핵심 기술을 중심으로 총 25개 문제를 출제한다.

지재처는 총 108점을 우수작으로 선정해 대통령상 1팀(상금 2000만원)과 국무총리상 1팀(상금 1500만원) 등을 수여할 계획이다.

수상자는 '차세대 지식재산 리더(YIPL)' 네트워크 참여 기회와 후원 기업의 취업 우대 등 후속 지원을 받는다. YIPL은 CPU 수상자 모임으로 최고 경영자 강연과 리더십·지식재산 강좌, 지역 산업체 방문, 취업 상담(멘토링) 등을 제공한다.

참가 접수와 과제 확인은 대회 홈페이지, 문의는 한국발명진흥회 지식재산인력양성실을 통해 가능하다.

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김일규 지재처 지식재산정책국장은 "CPU는 참가자의 지식재산 역량을 키우고, 기업에 창의적 인재와 아이디어를 공급하는 산·학·연·관 협력 교육프로그램"이라며 "대학(원)생과 교수진의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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