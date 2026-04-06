제레미 얼레어 써클 CEO 방한

KB 경영진과 회담 통해 협력 관계 공고화 추진

'써클 민트' 기술 검증(PoC) 완료 등

KB금융그룹은 오는 13일 글로벌 스테이블코인 선도기업 써클의 창업자이자 최고경영자(CEO) 제레미 얼레어가 방한해 KB금융 경영진과 회담을 갖는다고 6일 밝혔다. 이번 회담을 통해 양사는 전략적 협업 관계를 더욱 단단히 하고, 미래 금융 인프라 혁신을 위한 구체적인 실행 방안을 논의할 예정이다.

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KB금융과 써클의 협력은 실무 중심의 '실행형 파트너십'의 성격을 띠며, 이 같은 양사 협력관계는 지난해 6월 KB금융과 써클 간의 경영진 미팅을 시작으로 본격화됐다. 미팅 후 지난해 하반기 KB금융은 써클의 스테이블코인 발행 및 관리 플랫폼인 '써클 민트(Circle Mint)'를 활용한 기술 검증(PoC)을 성공적으로 수행하며 양사 간 기술적 신뢰를 재확인했다.

KB금융은 PoC를 통해 법정화폐 입금을 통한 스테이블코인(USDC) 발행부터 송금, 법정화폐로의 인출 및 스테이블코인 간 교환 등 스테이블코인의 모든 생애주기(Life-cycle)를 직접 시현했으며, 이를 통해 '써클 민트' 방식의 효율성, 지갑 구조, 거래 한도 및 비용 관리 등 실제 금융 서비스 운영에 필수적인 핵심 기술 시스템 노하우를 축적했다.

특히 지난해 말 써클 주요 경영진의 방한 당시에도 양사는 별도 미팅(Heath Tarbert 사장)을 통해 지속적인 협업 로드맵을 점검한 바 있다.

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현재 KB금융과 써클은 △글로벌 스테이블코인 USDC의 국내 활용 방안 △국제결제 분야 협력 △원화 기반 스테이블코인 발행 가능성 검토 등 폭넓은 영역에서 논의를 이어가고 있으며, 안정성과 혁신성을 고려한 블록체인 기반 해외송금 및 해외무역결제를 위해 소통을 강화하고 있다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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