올 들어 사직4구역·신이문역세권 재개발 수주

대우건설 대우건설 close 증권정보 047040 KOSPI 현재가 17,330 전일대비 520 등락률 +3.09% 거래량 26,343,647 전일가 16,810 2026.04.06 13:38 기준 관련기사 불확실성 속에서도 기회가? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 대우건설 글로벌인프라본부 신설…한승 해외사업단장, 첫 본부장 내정 변동성 속 저가매수 기회 찾았다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 은 경기 용인시 기흥1구역 재건축 사업 시공사로 선정됐다고 6일 밝혔다.

지하 2층~지상 39층 7개 동 783가구 규모 아파트를 짓는 사업으로 공사비는 2553억원이다. 용인시 일대 26개 아파트 단지에서 정비사업을 추진하고 있는데 기흥1구역은 가장 빠르게 재건축이 추진되는 곳이다. 대우건설은 용인에서만 20개 단지, 1만3845가구를 공급한 경험을 살려 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 짓겠다는 계획을 내놨다. 단지명은 기흥역 푸르지오 마스터피스로 제안했다.

기흥1구역 재건축 '기흥역 푸르지오 마스터피스' 조감도. 대우건설 제공 AD 원본보기 아이콘

서울 마포구 성산 모아타운 3구역 공사도 수주했다. 지하 5층~지상 29층 6개 동 480가구 아파트 단지를 짓는 사업으로 공사비는 1893억원이다. 모아타운은 재개발이 어려운 저층 주거지를 묶어서 정비하는 방식으로 앞서 성산 모아타운 1구역도 이 회사가 수주했다. 3구역 주변에 아파트 재건축 등 정비사업이 동시에 추진돼 향후 8000여가구 주거타운으로 바뀔 예정이다. 이번에 수주한 사업장에 제안한 단지명은 마포 푸르지오 트레스 로열이다.

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이번에 2곳을 추가로 수주하면서 대우건설은 올해 들어 정비사업 누적 수주실적이 2조2525억원으로 늘었다. 올해 1월 부산 사직4구역 재개발, 2월 서울 신이문역세권 도시정비형 재개발, 3월 안산 고잔연립5구역 재건축 등 굵직한 사업을 잇따라 따냈다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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