하나금융, '하나머니' 앱에 하나손보·핀크·GLN 합류

보험 상품 라인업 늘리고, 대출 상품 비교 가능해져

하나금융그룹은 생활 금융 플랫폼인 '하나머니'에 하나손해보험·핀크·GLN인터내셔널 등 3개사가 새롭게 회원사로 참여하게 됐다고 6일 밝혔다.

이를 통해 '하나머니'는 포인트 적립·트래블로그 무료 환전 등 기존 기능에 더해 보험, 대출 상품 비교, 글로벌 QR 결제 등으로 기능을 확대했다.

우선 하나손해보험 참여로 손님들은 다양한 보험상품을 간편하게 가입할 수 있다. 해외여행보험, 골프보험, 원데이(자동차·운전자) 보험 등 실생활과 연계된 상품 라인업이 강화된다. '보험머니 쌓기' 등 풍성한 이벤트와 혜택도 제공받을 수 있다.

핀크 합류로 대출 비교 서비스와 금융위원회 혁신금융서비스로 지정된 온투업(온라인투자연계금융업) 상품 비교·추천 서비스도 이용 가능하다. 아울러 GLN인터내셔널은 글로벌 QR 결제·출금 서비스를 제공해 해외 이용 편의성을 높인다. 향후 트래블로그의 58종 통화 무료 환전 혜택과 연계해 전 세계 어디서나 스마트폰 하나로 간편하게 결제할 수 있는 환경도 구축할 계획이다.

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하나금융은 기존 회원사인 하나은행·하나증권·하나카드·하나캐피탈·하나생명·하나저축은행 등과의 시너지를 더 강화해 손님 중심의 원스톱 금융 서비스를 구축하겠다는 계획이다. 하나금융 관계자는 "앞으로 9개사의 시너지를 바탕으로 환전·보험·결제·투자 등 손님의 금융 여정을 함께하는 금융 파트너가 될 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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