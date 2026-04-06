AI·양자·첨단바이오·로봇 플래그십 전공 강화…2026학년도 후기 정규 운영

과학기술연합대학원대학교(UST)가 인공지능(AI), 양자정보, 첨단바이오, 첨단로봇 등 국가전략기술 분야 교육 경쟁력 강화를 위해 세계적 석학이 참여하는 하이엔드 심화 교육과정 '글로벌 알파 클래스(Global Alpha Class)'를 신설한다. 국가연구소대학의 연구 현장 중심 교육에 글로벌 최고 수준의 이론 강의를 정규 교과로 결합해 세계 수준의 연구 인재 양성 체계를 구축하겠다는 전략이다.

샌프란시스코 실리콘밸리 KOTRA 사무소에서 개최한 글로벌 석학 유치 설명회. UST 제공 AD 원본보기 아이콘

UST는 6일 플래그십 전공 교육과정에 세계적 석학을 초빙해 최고난도 전공 심화 교과를 운영하고, 산업계 최고기술책임자(CTO) 등이 참여하는 옴니버스 강좌를 통해 연구성과의 산업 연계까지 강화하는 운영 계획을 공개했다.

핵심은 정규학기·계절학기·워크숍을 연계한 학위과정형 교육 모델이다. 플래그십 전공 학생에게는 2~3주 몰입형 집중이수제와 석학·UST 교원의 팀티칭(Team-Teaching)을 적용하고, 전체 학생에게는 16주 하이플렉스(HyFlex) 기초이론 강의를 제공한다.

UST는 노벨상 수상자급 연구자부터 차세대 글로벌 리더까지 폭넓게 초빙할 계획이다. 이를 위해 지난달 말부터 이달 3일까지 미국 하버드대학교, 매사추세츠공과대학교(MIT), 스탠퍼드대학교, 보스턴대학교 등을 방문해 핵심 후보군과 교육 참여 방안을 협의했다.

향후 석학들은 국제 컨퍼런스 기조강연과 특별강연, 해외 연수, 박사후연구원(Post-Doc) 연계 프로그램에도 참여해 학생들의 글로벌 연구 네트워크 형성을 지원한다. 글로벌 알파 클래스는 2026학년도 후기부터 정규 교과로 운영된다.

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강대임 UST 총장은 "세계적 석학의 통찰이 담긴 강의와 국가연구소대학의 최첨단 연구경험 중심 교육을 연결해 UST 플래그십 전공을 세계적 수준의 교육과정으로 만들겠다"며 "학생들이 더 높은 수준의 발상과 넓은 시야를 바탕으로 탁월한 연구를 수행할 수 있도록 교육과정 구축과 개선을 이어가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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