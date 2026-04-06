30일까지 최대 10% 할인 프로모션

놀유니버스가 놀(NOL)과 놀(NOL) 인터파크에 후쿠오카와 삿포로 대상 자체 버스투어 상품 '놀(NOL) 버스투어'를 출시했다고 6일 밝혔다.

후쿠오카 버스 투어는 다자이후, 유후인, 벳푸와 같은 인기 관광지와 함께 에도 시대 건축물과 중요 문화재가 보존돼 있는 '히타 마메다마치'를 둘러볼 수 있는 제품이다. 유후인의 인기 디저트 미르히 치즈케이크를 제공한다.

놀유니버스가 놀(NOL)과 놀(NOL) 인터파크에 후쿠오카와 삿포로 대상 자체 버스투어 상품 '놀(NOL) 버스투어'를 출시했다고 6일 밝혔다.(사진제공=놀유니버스) AD 원본보기 아이콘

기타큐슈 투어 코스는 산리오 하모니 랜드·뱃푸 아프리칸 사파리를 한 번에 둘러볼 수 있고 페리 등 입장권이 모두 포함돼 있어 아이를 동반하는 고객이 이용하기에 유리하다고 놀유니버스는 소개했다.

삿포로 버스 투어는 청의 호수, 패치워크로드, 미야마고개, 다키카와 유채꽃밭 등 계절별로 삿포로의 매력을 즐길 수 있는 코스로 구성돼 있다. 동시에 후라노산 식재료로 만든 뷔페식을 제공한다.

가격은 ▲유후인 등 방문하는 '큐슈 감성로드 1일 버스투어'는 4만6075원부터, ▲가라토, 모지코, 고쿠라, 사라쿠라산전망대 입장권 등을 포함한 '기타큐슈 완벽정복 1일 버스투어'는 6만1750원부터, ▲산리오 하모니랜드과 아프리칸 사파리 1일 버스투어는 9만9000원부터, ▲삿포로 비에이·후라노 프리미엄 1일투어는 7만5050원부터 구매 가능하다.

AD

놀유니버스는 출시를 기념해 오는 30일까지 최대 10% 할인된 가격으로 이 투어 상품을 이용할 수 있도록 프로모션을 실시한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>