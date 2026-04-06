취향별 4종 상품 구성

마이리얼트립은 오는 6월 말까지 캘리포니아, 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코, 샌디에이고 등 미국 4개 관광청과 손잡고 스포츠 직관 여행 공동 프로모션을 전개한다고 6일 밝혔다.

올해 초 마이리얼트립은 국내 여행사 중 유일하게 LAFC 공식 스폰서 파트너십을 체결했다. 이를 통해 공식 티켓 확보는 물론, 직관 투어와 패키지 상품을 구성·판매할 수 있는 독점적 권리를 갖추고 LAFC 직관 상품을 선보인 바 있다.

이번에는 4개 관광청과의 공동 프로모션을 통해 LA 다저스·샌프란시스코 자이언츠(야구), LA 레이커스(농구) 등 미 서부 인기 구단을 라인업에 추가했다.

마이리얼트립, 美 4개 관광청과 '캘리포니아 스포츠 여행' 공동 프로모션 전개. 마이리얼트립 AD 원본보기 아이콘

상품은 여행 스타일에 따라 4종으로 나뉜다. ▲공식 경기 입장권만 구매할 수 있는 '티켓 단품' ▲공식 경기 티켓에 스타디움 투어와 도시 관광을 결합한 '서포터즈 투어' ▲캘리포니아 주요 도시와 국립공원, 호텔 숙박, 직관을 하나로 묶은 '스포츠 세미패키지' ▲도시별 엄선된 숙소를 제안하는 '호텔 컬렉션'이다.

티켓 단품을 선택한 여행객은 테마파크, 명문대 투어 등 현지 액티비티는 물론 호텔과 교통을 자유롭게 조합해 자신만의 여행 일정을 구성할 수 있다.

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마이리얼트립 관계자는 "스포츠 경기 관람을 목적으로 한 여행 수요가 늘어나는 만큼 고객이 일정과 취향에 맞춰 캘리포니아 스포츠 여행을 설계할 수 있도록 상품 라인업을 넓혔다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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