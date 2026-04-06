아이폰17 등 애플 제품 대상 진행

당근은 자체 간편결제 서비스 당근페이가 신제품 구매와 중고거래를 연결하는 소비 선순환 프로젝트를 시작한다고 6일 밝혔다.

이번 프로젝트의 첫 사례로 다음 달 2일까지 약 한 달간 애플 제품을 대상으로 한 프로모션을 진행한다. 전국 롯데하이마트 매장에서 애플 신제품을 당근페이 현장결제로 할인된 가격에 구매하고, 기존 기기를 당근 중고거래로 판매하면 당근포인트 혜택을 받을 수 있는 방식이다.

현장결제 대상 제품은 아이폰17, 에어팟 프로3, 애플워치 SE3, 아이패드 에어 M4, 맥북 네오 등 총 5종이다.

당근은 자체 간편결제 서비스 당근페이가 신제품 구매와 중고거래를 연결하는 소비 선순환 프로젝트를 시작한다고 6일 밝혔다. 당근 AD 원본보기 아이콘

이 가운데 아이폰17, 에어팟 프로3, 애플워치 SE3는 당근페이 현장결제로 구매 시 제품에 따라 최대 8% 할인 혜택이 적용된다. 여기에 기존에 사용하던 기기를 당근 중고거래로 판매하면 현장결제로 구매한 제품에 따라 최대 4만 당근포인트가 추가로 지급된다.

당근페이를 통한 신제품 구매와 중고거래 완료 두 조건을 모두 충족하면, 순서와 관계없이 혜택을 받을 수 있다. 당근포인트는 거래 완료 여부 확인 절차를 거쳐 다음 달 27일 일괄 지급될 예정이다.

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당근페이 관계자는 "앞으로도 다양한 파트너와 협력해 당근페이가 동네 생활 속에서 자연스럽게 사용되는 금융 서비스로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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