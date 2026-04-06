보증료 우대·건강검진 할인 등 홍보



QR코드 참여로 커피 교환권 증정

한국주택금융공사가 안전보건 문화 확산을 위해 국민 참여형 이벤트를 마련했다. 제도 홍보와 함께 생활 속 안전 의식을 높이겠다는 취지다.

한국주택금융공사는 '안전보건 강조 주간'을 맞아 오는 4월 17일까지 누구나 참여할 수 있는 퀴즈 이벤트를 진행한다고 전했다.

이번 이벤트는 공사가 운영 중인 주요 안전·복지 제도를 알리기 위해 기획됐다. 안전관리 우수 건설기업을 대상으로 한 보증료 우대제도와 주택연금 가입자 대상 건강검진 할인 혜택 등이 핵심 내용이다.

참여는 공사 인스타그램과 블로그에 게시된 홍보 이미지 속 QR코드를 통해 가능하다. 안전보건 문화에 관심 있는 국민이라면 누구나 응모할 수 있다.

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공사는 참여자 가운데 정답자 100명을 추첨해 모바일 커피 교환권을 제공할 예정이다. 당첨자는 행사 종료 후 개별 통지된다.

공사 관계자는 "이번 이벤트를 통해 안전과 건강에 대한 국민 관심을 높이고 관련 제도 활용도도 함께 확대되길 기대한다"고 전했다.

이벤트 참여방법 안내문. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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