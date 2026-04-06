127년 우리은행, '100년 점포' 재조명

우리은행이 창립 127주년을 맞아 100년 이상 영업을 이어온 점포를 재조명하며 지역 금융의 역사적 상징성을 강화한다.

우리은행은 오랜 기간 축적해온 신뢰를 바탕으로 고객 및 지역사회와 함께한 발자취를 재조명하고, 이를 현대적 브랜드 자산으로 확장하기 위해 '100년 점포' 지정 사업을 추진한다고 6일 밝혔다. 이번 사업의 일환으로 우리은행은 종로금융센터, 서울시청금융센터, 인천지점, 전주금융센터, 동래금융센터 등 100년 이상 영업을 지속해온 전국 15개 점포를 '100년 점포'로 지정한다. 해당 점포에는 역사와 전통을 담은 현판과 조형물이 설치된다. 이를 통해 지역 금융 거점으로서 수행해 온 역할을 알리고 고객에게 감사의 의미를 전달한다는 계획이다.

100년 이상 점포에는 인천지점(1899년)을 비롯해 평택금융센터(1907년), 서울역금융센터(1908년), 구포지점(1912년), 진해지점(1913년), 서울시청금융센터(1915년), 종로4가금융센터(1916년), 동래금융센터(1918년), 전주금융센터(1920년), 부산부평동지점(1922년), 밀양출장소(1922년), 종로금융센터(1924년), 용산금융센터(1924년), 청주금융센터(1924년), 익산지점(1924년) 등이 포함된다.

AD

우리은행은 이와 함께 브랜드 정체성을 강화하기 위해 '헤리티지 디자인'을 새롭게 개발해 고객 접점 전반에 적용한다. 쇼핑백과 명함 등 일상에서 접하는 물품에 우선 도입해 고객이 금융 서비스를 이용하는 과정에서 자연스럽게 은행의 역사성과 브랜드 가치를 체감하도록 한다는 구상이다. 우리은행 관계자는 "127년의 역사는 고객과 지역사회의 신뢰가 있었기에 가능했다"며 "100년 점포 재조명을 통해 그 가치를 되새기고 앞으로도 금융 동반자로서 역할을 강화하겠다"고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>