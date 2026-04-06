"럭셔리와 첨단 기술의 균형"

한국자동차기자협회는 4월의 차에 '링컨 노틸러스 하이브리드'를 선정했다고 6일 밝혔다.

링컨 노틸러스 하이브리드. 한국자동차기자협회 AD 원본보기 아이콘

링컨 노틸러스 하이브리드는 50점 만점 중 35점을 획득해 4월의 차에 최종 선정됐다. 내·외부 디자인 및 감성 품질 부문에서 10점 만점 중 8점을 받았으며, 안전성 및 편의 사양 부문에서 7.5점, 동력 성능과 에너지 효율성 및 온실가스 배출 부문에서 각각 7점을 기록했다.

원선웅 올해의 차 선정위원장은 "링컨 노틸러스 하이브리드는 '고요한 비행' 철학을 하이브리드 시스템으로 정교하게 구현한 모델로, 2.0L 터보 엔진과 99kW 전기 모터의 결합을 통해 321마력의 시스템 출력을 발휘하며 전자식 무단변속기를 기반으로 변속 충격 없는 매끄러운 가속 성능을 제공한다"고 평가했다.

링컨 노틸러스 하이브리드. 한국자동차기자협회 원본보기 아이콘

이어 "48인치 파노라마 디스플레이와 리쥬브네이트 기능 등 첨단 사양은 차량을 휴식 공간으로 확장시키며, 실내 디자인 완성도와 편의성 역시 동급 최고 수준"이라며 "럭셔리와 첨단 기술의 균형이 잘 이뤄진 모델로, 편안하고 여유로운 주행을 중시하는 소비자에게 좋은 선택지"라고 덧붙였다.

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한국자동차기자협회는 2019년부터 이달의 차를 선정, 발표해왔으며, 지난달에는 기아 EV5 GT가 이달의 차로 선정됐다. 이달의 차로 선정된 차량에는 대한민국 올해의 차(K-COTY) 전반기 및 후반기 심사를 거치지 않고, 최종 심사 1라운드에 직행하는 특전이 부여된다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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