전인석 삼천당제약 대표, 2500억 규모 지분매각 계획 철회

삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 640,000 전일대비 8,000 등락률 -1.23% 거래량 299,104 전일가 648,000 2026.04.06 13:25 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 60만원대로 추락하더니 또 오르네…삼천당제약 "대표이사 지분매각 철회" 상승세[특징주] 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 전 종목 시세 보기 은 전인석 대표가 지난달 24일 공시한 2500억원 규모의 지분 매각(블록딜) 계획을 철회했다고 6일 공시를 통해 밝혔다.

전 대표는 블록딜 취소 배경으로 시장의 불신 확산과 주주 가치 훼손을 꼽았다. 지분 매각은 증여세 등 세금 납부를 위한 절차였으나, 시장에서는 블록딜을 위해 미국 공급 계약 규모를 과대 포장했다는 의혹이 나왔다.

전 대표는 "계약 내용에 대한 허위 사실이나 부풀리기는 전혀 없었는데도 부정적인 의혹 제기가 지속되며 주주들이 피해를 보고 있는 상황을 대표이사로서 방치할 수 없었다"며 "개인적인 재무 이행보다 회사의 본질적 가치를 지키는 것이 우선이라고 판단해 블록딜 철회라는 결단을 내렸다"고 말했다.

전 대표는 이날 오후 기자 간담회에서 블록딜 취소의 구체적인 경위와 독자 플랫폼 'S-PASS' 관련 의혹, 미국 계약의 실체 등을 설명할 예정이다.

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전 대표는 "사업의 성과로 시장 신뢰를 회복하는 것이 가장 시급한 과제"라며 "하반기 예정된 마일스톤을 구체적인 수치와 결과로 증명해 기업 가치를 재평가받겠다"고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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