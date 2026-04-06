차트 진출 7개 앨범 중 최장 1위

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 K팝 사상 처음으로 2주 연속 1위를 차지했다.

빌보드는 5일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 방탄소년단의 신보가 힙합 가수 카녜이 웨스트(예·YE)의 '불리(BULLY)'와 멜라니 마르티네즈의 '하데스(HADES)'를 제치고 정상을 지켰다고 밝혔다. K팝 가수가 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위에 오른 것은 이번이 처음이다. 앞서 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) 앨범이 비연속으로 2주간 1위를 기록한 바 있으나 단일 가수의 연속 기록은 이번이 유일하다.

음반 판매량 조사 업체 루미네이트에 따르면 '아리랑'은 이번 차트 집계 기간에 18만7000 앨범 유닛을 기록했다. 실물 음반 등 앨범 판매량은 11만4000장으로 '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 2주 연속 1위를 유지했다. 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA)는 6만5000장, 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)는 8000장으로 집계됐다.

'아리랑'은 빌보드 200 정상에 올랐던 방탄소년단의 앨범 7개 가운데 최장기간 1위를 지켰다. 이전 6개 앨범은 모두 1주간 정상을 차지했다.

싱글 차트 성과도 이어지고 있다. 지난주 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 1위를 차지했던 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 6일 최신 차트에서도 '톱 10'을 유지할 것으로 보인다. 방탄소년단은 지난주 앨범과 싱글 차트를 동시에 석권하는 '더블 도미넌스(Double Dominance)'를 달성한 데 이어 매주 신기록을 경신 중이다.

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영국 오피셜 차트에서도 정규 5집 '아리랑'과 타이틀곡 '스윔'은 앨범 차트 4위와 싱글 차트 5위를 각각 기록했다. 이번 앨범은 '지금의 방탄소년단'이 가진 정체성과 고민을 녹여낸 14곡을 담고 있다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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