삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 641,000 전일대비 7,000 등락률 -1.08% 거래량 297,323 전일가 648,000 2026.04.06 13:22 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 전인석 삼천당제약 대표, 2500억 규모 지분매각 계획 철회 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 전 종목 시세 보기 주가가 6일 오전 국내 증시에서 4%대 상승세를 나타내고 있다. 대표이사의 지분 매각 철회 소식이 전해진 여파다.

이날 오전 9시38분 현재 삼천당제약은 전 거래일 대비 4.40% 오른 67만6500원에 거래되고 있다. 이는 같은 날 전인석 삼천당제약 대표가 2500억원 규모의 지분 매각 계획을 철회한다고 공시한 데 따른 상승세로 풀이된다.

앞서 전 대표는 지난달 24일 이러한 지분매각 계획을 발표했으나 이후 시장에서 계약 구조 논란, 주가조작 의혹 등이 잇따르며 '코스닥 시총 1위'로 부상했던 삼천당제약의 주가도 급락한 바 있다. 이날 삼천당제약 측은 철회 사유로 "시장 상황 변동으로 거래계획 보고일 전 최종 종가 기준 30%를 초과해 변동했다"고 밝혔다.

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전 대표는 이날 오후 본사에서 기자 간담회를 열고 지분 매각 계획 취소의 구체적인 경위와 경영청사진 등을 공개할 예정이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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