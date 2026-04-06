중국 예약 비중 약 30% 기록

중국발 여행 수요 중화권 전반 확산

하나투어가 5월 초 황금연휴를 앞두고 중국 여행 수요가 늘었다고 6일 밝혔다. 노동절이 법정 공휴일로 지정되면서 연휴가 길어지자 중거리 해외여행 수요가 집중된 영향이다.

하나투어에 따르면 다음 달 1일부터 7일까지 출발하는 기획상품 예약 비중을 분석한 결과, 중국이 약 30%로 가장 높은 비중을 차지했다. 일본(23%)과 베트남(14%)이 뒤를 이었다. 특히 중국은 전년 동기 대비 예약 비중이 약 8%포인트 증가했다.

징검다리 연휴로 여행 일정 확보가 쉬워진 데다 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산한 현지 체험 콘텐츠가 수요를 끌어올린 것으로 분석된다. 장가계 등 자연 관광지뿐 아니라 '왕홍 체험', 상하이 미식 투어 등 체험형 상품이 인기를 끌고 있다는 게 회사 측 설명이다.

하나투어는 중국 수요 증가가 재방문으로 이어질 가능성이 크다고 보고 상품을 확대했다. 상하이 등 기존 인기 지역은 물론 충칭 등 신규 목적지까지 라인업을 넓히고 테마형 상품도 강화하는 전략이다.

중국발 수요 증가는 대만 등 중화권 전반으로 확산하는 분위기다. 대만은 미식과 접근성을 앞세워 단거리 여행 수요를 흡수하고 있다.

하나투어는 5월 연휴 기간 '셰프 동행' 콘셉트의 대만 상품을 선보인다. 박은영 셰프가 참여하는 만찬 프로그램과 현지 체험 이벤트 등을 포함했다. 항공 좌석 확보를 위해 아시아나항공 전세기도 투입할 예정이다.

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하나투어 관계자는 "5월 초 징검다리 휴가를 앞두고 중국을 필두로 중화권 여행지에 대한 문의가 이어지고 있다"라며 "전문가 참여형 테마 콘텐츠를 확대하는 동시에, 전세기 노선을 전략적으로 운영해 좌석 수급 불확실성을 해소할 계획"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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