6월 11~13일 체크인 시 신분증… 예약자·투숙객 일치 원칙



숙박요금 동결 속 부정 예약 차단… “공정한 이용환경 조성”

부산도시공사 아르피나가 대형 공연을 앞두고 숙박 예약 부정 이용 방지에 나섰다.

객실 재판매와 양도 등으로 인한 시장 혼란을 차단하고 공정한 숙박 환경을 조성하기 위한 조치다.

부산도시공사는 'BTS 월드투어 아리랑 콘서트' 기간인 오는 6월 11일부터 13일까지 아르피나 이용객을 대상으로 체크인 시 투숙객 본인 확인 절차를 시행한다고 전했다.

이에 따라 투숙객은 체크인 시 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증 실물을 반드시 지참해야 하며, 예약자와 실제 투숙객이 일치하는 경우에만 입실이 가능하다. 예약자와 투숙객이 다를 경우 입실이 제한된다.

다만 가족이 대신 예약하거나 결제한 경우에는 가족관계증명서 등 관계를 확인할 수 있는 서류를 제출하면 예외적으로 인정된다. 또 객실 정원 기준 준수를 위해 실제 투숙 인원도 함께 확인할 예정이다.

이번 조치는 대형 공연 기간 숙박 수요 급증으로 발생할 수 있는 객실 재판매, 웃돈 거래 등의 부작용을 사전에 차단하기 위한 것으로 풀이된다.

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부산도시공사는 해당 기간에도 숙박요금을 인상하지 않고 기존 요금을 유지하기로 했다. 이용객 부담을 줄이는 대신 공정한 이용 질서를 확립하겠다는 방침이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "대형 공연을 앞두고 숙박비 상승과 객실 부족 우려가 큰 상황에서 공공기관으로서 요금은 그대로 유지한다"며 "이용객들도 공정한 숙박 환경 조성을 위해 적극 협조해 달라"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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