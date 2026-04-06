한국기초과학지원연구원(KBSI)은 이달 18일 대전컨벤션센터(DCC)에서 '2026 주니어닥터 과학 골든벨' 대회를 개최한다고 6일 밝혔다.


과학 골든벨은 참여형 프로그램으로 청소년이 과학기술을 쉽고, 재밌게 접근할 기회를 마련하기 위해 기획됐다.

한국기초과학지원연구원

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이 행사는 국내 최대 과학행사인 '2026 대한민국 과학축제 in 대전'과 연계해 DCC 제2전시장 사이언스 아레나 특설무대에서 '호기심이 정답! 과학의 종을 울려라'를 주제로 진행한다.


참가자는 현장 대형 스크린을 이용해 QR코드에 접속한 후 제한 시간 동안 문제의 정답을 선택해야 한다. 스마트폰 또는 태블릿에서 '퀴즈N(QuizN)' 앱으로 실시간 문제를 풀고, 피드백을 받는 방식이다.

출제 문제는 KBSI의 주요 연구 성과와 방사광가속기 등 첨단 과학기술, 일반 과학 상식 등 30문항으로 구성된다. 모든 문항은 정답 공개와 함께 전문가 해설이 제공돼 이해를 돕는다.


우수한 성적을 거둔 참가자에게는 천체 망원경(1등)과 레고 마인크래프트 세트 등 과학 교육용 교구가 수여된다. 이외에도 과학 골든벨 참가자 전원에게는 부상과 행사 당일 사용 가능한 푸드트럭 이용권을 받을 수 있다.


또 행사 참가자는 올해 주니어닥터 프로그램을 1회 이수한 것으로 인정받는다. 주니어닥터는 대덕연구개발특구 내 정부 출연연과 대학, 공공기관 등이 공동으로 운영하는 대표적인 과학체험 프로그램으로 해마다 7~8월 여름방학에 청소년을 대상으로 진행한다. 여름방학 정규 프로그램을 5회 이상 이수하면 주니어닥터 인증서를 받을 수 있다.


과학 골든벨에는 11~16세 청소년 누구나 참여할 수 있다. 참가 신청은 주니어닥터 홈페이지에서 6일 오전 10시부터 13일 오후 5시까지 가능하다. 사전 신청을 하지 못한 청소년도 행사 당일 현장 접수를 통해 프로그램에 참여할 수 있다.


황경연 KBSI 경영지원본부장은 "과학 골든벨은 청소년이 스스로 질문하고, 생각하는 과정을 즐기는 체험형 프로그램으로 기획됐다"며 "대한민국 과학축제 현장에서 보다 많은 청소년이 도전 골든벨을 울리며 미래 과학자의 꿈을 키워가길 기대한다"고 말했다.

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한편 과학 골든벨은 KBSI 주관의 주니어닥터 프로그램 일환으로 진행된다. KBSI는 7~8월 여름방학 기간에 '제19회 주니어닥터'를 개최할 예정이다.


대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
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