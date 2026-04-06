산업·자원 분야 정부 지원금 부정 수급 빈발

국민권익위, 5월까지 집중 신고 기간 운영

최근 중동 전쟁으로 에너지 수급 불안이 커진 가운데 국민권익위원회가 정부 지원금 부정 수급 행위에 대한 집중 점검에 나섰다.

권익위는 6일부터 한 달간 유가보조금, 연구개발비 등 산업·자원 분야 정부 지원금 부정 수급 집중 신고 기간을 운영한다고 밝혔다. 기간은 다음 달 6일까지다. 권익위에 따르면 지난해 산업·자원 분야 정부 지원금 부정 수급 신고는 213건으로 전년 103건 대비 106.8% 급증했다.

도널드 트럼프 미 대통령의 강경 발언으로 국제유가가 급등하고 있는 지난 3일 서울 용산구의 한 주유소 가격에 휘발유·경유 가격 안내문이 놓여 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

권익위는 이번 신고 기간 지원금을 수령할 자격이 없는데도 정부 지원금을 청구하는 행위, 받아야 할 정부 지원금보다 과다하게 청구하는 행위, 지원 사업에서 정한 절차에 따르지 않고 정해진 목적이나 용도 외에 정부 지원금을 사용하는 행위 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다.

대표적으로 화물차 유가보조금을 사용해 자가용 차량 등 다른 차량에 주유하거나, 주유소 사업자와 공모해 주유량을 부풀려 결제한 뒤 차익을 가로는 행위 등이 해당된다. 이미 개발된 애플리케이션을 새로 개발하는 것처럼 서류를 꾸며 사업비 지급을 신청하는 등 행위도 포함된다.

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이명순 권익위 부위원장은 "신고 사건을 철저히 조사해 국가적 위기 상황을 이용한 산업·자원 분야 정부 지원금 부정 수급이 근절될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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