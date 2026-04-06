2022년 발발한 러시아-우크라이나 전쟁과 최근의 미국-이란 전쟁으로 인해 미국에서 에너지 공급원으로서 신재생에너지와 화석연료의 우선순위 지지도 차이가 6년 만에 크게 좁혀졌다.

풍력과 태양광을 우선적으로 확대해야 한다는 응답은 2020년 79%에서 2026년 57%로 낮아진 반면, 화석연료(석유, 석탄, 천연가스)를 우선적으로 확대해야 한다는 응답은 같은 기간 20%에서 42%로 높아졌다.

퓨리서치센터는 올해 3월 16~22일 미국인 성인 3524명에게 설문조사한 결과를 지난 3일(현지시간) 이같이 발표했다.

특히 공화당원과 공화당 지지자들은 풍력·태양광보다 석유·석탄·천연가스를 우선해야 한다고 답한 비율 35%에서 71%로 두배가 됐다. 공화당원의 다수는 풍력과 태양광이 다른 에너지원보다 신뢰성이 낮다고 보고 있으며, 풍력·태양광이 환경에 더 낫다고 답하는 비율도 줄어들고 있다.

반면 민주당원의 압도적 다수는 여전히 풍력과 태양광을 우선해야 한다고 보고, 연방정부가 이들 에너지원의 개발을 장려해야 한다고 답했다. 민주당원과 민주당 지지자들의 ‘풍력·태양광 지지’ 응답은 2020년 91%에서 2026년 83%로 다소 낮아지기는 했다.

다음은 주요 내용을 요약 정리한 것이다.

각 에너지 공급원에 대한 연방정부의 역할

트럼프 행정부는 바이든 행정부 시절 시작된 재생에너지 보조금의 상당 부분을 줄이거나 폐지했다. 대신 석유·석탄·천연가스 같은 화석연료 생산 확대를 장려해왔다. 퓨리서치센터는 각 에너지 공급원의 발전·시추·채굴과 전기차 사용에 대해 ‘연방정부가 장려해야 한다’/ ‘장려도 억제도 하지 말아야 한다’/ ‘억제해야 한다’ 등 3가지로 응답을 받았다.

장려해야 한다는 응답은 ‘풍력과 태양광 발전’이 65%로 가장 높았다. 반면 ‘석탄 채굴’과 ‘원유·가스 시추’는 27%와 38%로 가장 낮은 지지를 받았다. 정부가 ‘석탄 채굴’과 ‘원유·가스 시추’를 억제해야 한다는 응답은 각각 36%, 28%였다.

‘원자력 생산’에 대해서는 45대 20, ‘전기차 사용’에 대해서는 40대 14로 장려 응답이 더 높았다. 장려 응답은 ‘원자력 생산’이 ‘전기차 사용’보다 5%포인트 높았고, 억제 응답 역시 이 ‘원자력 생산’이 6포인트 높았다는 게 인상적이었다.

‘풍력과 태양광’에 대해 연방정부가 장려해야 한다는 응답은 2022년 72%에서 2026년 65%로 7%포인트 낮아졌다. 반면 같은 기간 ‘석탄 채굴’ 장려 지지는 7%포인트, ‘석유·가스 시추’ 장려 지지는 5%포인트 상승했다. 원자력 확대 지지도 소폭 늘었다.

에너지 문제에 대한 공화당과 민주당 지지자들은 어떻게 다른가

어떤 에너지원이 우선돼야 하는가라는 질문과 마찬가지로, 풍력·태양광 및 화석연료 생산에서 연방정부의 역할에 대해서도 공화당과 민주당의 시각 차이는 점점 더 벌어지고 있다. 이는 주로 공화당 지지층의 인식 변화 때문이며, 민주당 지지층의 인식은 비교적 안정적으로 유지되고 있다.

공화당은 오랫동안 민주당보다 풍력·태양광 발전에 덜 우호적이었다. 2022년에는 공화당원의 과반인 54%가 정부가 이들 재생에너지 생산을 장려해야 한다고 답했지만, 4년 만에 이 비율은 10%포인트 떨어져 44%가 됐다. 반면 민주당원의 압도적 다수인 85%는 여전히 연방정부가 풍력과 태양광 발전을 장려해야 한다고 답했다.

화석연료에서는 정반대 양상이 나타났다. 공화당은 민주당보다 연방정부가 이들 에너지원 생산을 장려해야 한다고 보는 비율이 높았고, 그런 비율도 더 늘어났다. ‘석유·가스 시추’의 경우 현재 공화당원의 62%가 연방정부가 이를 장려해야 한다고 답했는데, 이는 2022년 1월보다 11%포인트 늘어난 수치다. ‘석탄 채굴’의 경우 공화당원의 45%가 정부 장려에 찬성했으며, 이는 4년 전보다 13%포인트 증가한 것이다. 반면 정부가 ‘석유·가스 시추’를 억제해야 한다고 보는 공화당원은 8%, ‘석탄 채굴’을 억제해야 한다고 보는 공화당원은 14%에 그쳤다. 바이든 행정부 시절과 마찬가지로 민주당원은 ‘석유·가스 시추’와 ‘석탄 채굴’에 대해 정부가 장려하기보다 억제해야 한다고 보는 경향이 훨씬 강하다.

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‘원자력 발전’에 대해서는 현재 공화당원의 절반을 약간 넘는 54%, 민주당원의 38%가 ‘연방정부가 장려해야 한다’고 답했다. 이는 2022년보다 각각 12%포인트, 6%포인트 높은 수치다. 원자력에 대한 정파 간 격차는 다른 에너지 이슈보다 상대적으로 작다.

정재형 경제정책 스페셜리스트 jjh@asiae.co.kr



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