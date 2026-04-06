6·25전쟁 당시 동해 추락한 군용 항공기 탑승자 대상

한미 당국이 6·25전쟁 당시 동해로 추락한 군용 항공기 탑승자의 유해를 찾기 위한 조사를 시작한다.

한미 당국이 6·25전쟁 당시 동해로 추락한 군용 항공기 탑승자의 유해를 찾기 위한 조사를 시작한다. 사진은 유해발굴단 활동사진 AD 원본보기 아이콘

6일 국방부에 따르면 유해를 찾기 위한 조사는 이날부터 내달 1일까지 강원도 강릉시와 양양군 일대에서 실시한다. 국방부 유해발굴감식단과 미국 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)이 공동 실시하는 이번 조사는 오는 8월에 계획된 두 기관의 공동 수중 조사에 앞선 준비 단계다.

두 기관은 현장에서 지역 주민의 제보 등을 수집하고, 수중 작업 때 필수적인 민간 보유 의료용 감압 챔버 시설을 확인하는 등 조사 여건을 점검할 예정이다.

수중 조사 대상은 1952년 11월 15일 발생한 수송기 추락 사고다. 당시 강릉 기지에서 이륙해 포항 기지로 향하던 수송기가 엔진 결함으로 동해상에 추락하면서 조종사를 포함한 9명이 실종됐다. 추락한 수송기에는 국군 장병 1명도 탑승했던 것으로 알려졌다.

두 기관은 또한 이번 조사를 통해 1952년 2월과 10월에 각각 발생한 항공기 추락 사고에 대한 정보 수집도 한다. 1951년 2월 21일 양양군 인근 해상에서 발생한 전투기 추락 사고와 같은 해 10월 16일 강릉 인근 해상에서 발생해 17명의 실종자의 낸 수송기 추락 사고가 조사 대상에 포함된다.

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군 관계자는 "지난해보다 미 DPAA와의 공동조사 활동을 확대하기로 했다"며 "이는 한미 유해 발굴 협력 관계가 더욱 강화되고 발전하고 있다는 증거"라고 말했다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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