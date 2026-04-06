97주 추적서 연간 출혈 빈도 0.53회
축구·유도 등 활동에도 출혈 증가 연관성 없어

JW중외제약의 A형 혈우병 치료제 헴리브라(성분명 에미시주맙)가 소아·청소년 환자에서 신체활동 중에도 낮은 출혈 위험을 유지한 것으로 나타났다.

JW중외제약 헴리브라, 소아 혈우병 환자 활동 중 출혈 억제 확인
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JW중외제약은 일본 소아·청소년 A형 혈우병 환자 46명을 대상으로 한 헴리프라 투여 연구 결과가 국제 학술지 'TH 오픈'에 게재됐다고 6일 밝혔다.


헴리브라는 혈액응고 제8인자를 모방하는 기전의 치료제다. 항체 유무와 관계없이 사용할 수 있으며 4주 1회 피하주사로 투여된다.

연구는 일본 50개 의료기관에서 약 97주간 진행됐다. 연구팀은 헴리브라 예방요법을 적용한 뒤 신체활동, 출혈, 안전성, 삶의 질 변화를 분석했다.


분석 결과 헴리브라 투약 전 환자들은 최근 12주 또는 24주 동안 평균 1.5~2.0회의 출혈을 경험했다. 치료 전환 이후 연간 출혈 빈도(ABR) 중간값은 0.53회로 감소했다.

연구 기간 총 172건의 신체활동이 기록됐다. 축구와 유도 등 중·고위험 활동을 포함해 25종 이상의 활동이 확인됐다. 외상성 출혈은 1건 보고됐으며, 활동 강도와 출혈 간 유의한 연관성은 확인되지 않았다.


삶의 질 지표도 개선됐다. 보호자 설문에서 43.8%는 자녀의 활동량 증가를, 56.3%는 출혈에 대한 불안 감소를 보고했다. 안전성 측면에서도 주요 이상 반응은 확인되지 않았다. 특히 두개 내 출혈과 혈전색전증은 보고되지 않았다.

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JW중외제약 관계자는 "이번 연구는 헴리브라 예방요법을 받은 소아·청소년 A형 혈우병 환자들이 낮은 출혈 위험 하에서 다양한 신체활동에 참여할 수 있음을 보여줬다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 실제 진료 환경에서 축적되는 근거를 바탕으로 환자들의 치료 여건 개선에 도움이 될 수 있는 정보 공유하겠다"고 말했다.


박정연 기자 jy@asiae.co.kr
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