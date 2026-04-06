한국거래소 'KRX금시장 골드바를 잡아라' 이벤트 개최

삼성증권·키움증권과 금현물 고객 대상 경품 증정 이벤트

한국거래소는 삼성증권, 키움증권과 6일부터 오는 17일까지 증권사 금현물 계좌 신규 개설 및 거래 고객을 대상으로 골드바 등 경품 증정 이벤트를 개최한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 국내 유일의 장내 금현물 매매시장인 KRX금시장에 대한 투자자들의 관심과 투자수요에 부응하기 위해 마련됐다. KRX금시장 매매기회 제공을 통해 주식처럼 쉽고 편리한 거래(증권사 MTS·HTS), 세제 혜택(매매차익 비과세), 품질 인증(순도 99.99%) 등 KRX금시장만의 장점을 알리는 역할도 기대했다.

삼성증권과 키움증권의 이벤트 참여자를 대상으로 10g 또는 1g 이상 거래 고객에게 각각 10g(약 270만원 상당) 또는 3g(약 80만원 상당) 골드바를 추첨을 통해 지급하고, 금현물계좌 신규 개설 고객에게는 기프티콘(약 1만원 상당)을 지급할 계획이다.

AD

한국거래소 관계자는 "이번 이벤트를 통해 금투자에 관심 있는 투자자들이 KRX금시장 매매를 직접 경험하고, 경품 이벤트 혜택을 누릴 수 있는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>