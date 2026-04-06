경기주택도시공사(GH)가 지난해에 이어 노후계획도시 정비사업의 체계적이고 신속한 추진을 지원하기 위해 '노후계획도시 정비사업 GH사전컨설팅'을 실시한다. 이번 컨설팅은 도내 1기 신도시 특별정비예정구역을 대상으로 진행된다.

GH는 선정된 구역에 대해 정비계획(안), 공공기여 방안, 사업성 분석, 추정분담금 산정 등을 종합적으로 검토해 주민들에게 정비사업 추진을 위한 기초자료를 제공할 계획이다.

대상지는 노후계획도시 정비기본계획이 수립된 1기 신도시 5곳(분당·일산·평촌·중동·산본)이다. 각 신도시마다 1개 구역 선정을 원칙으로 한다. 신청 구역은 토지등소유자 10% 이상이 'GH사전컨설팅 신청 동의'를 확보해야 한다.

특히 올해 컨설팅에서 눈에 띄는 대목은 '전자동의시스템'의 전격 도입이다. GH는 그간 주민들에게 부담으로 작용했던 서면 동의 절차를 개선하기 위해 한국국토정보공사(LX)와 손을 잡았다.

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노후계획도시 정비사업 컨설팅 분야에서는 최초로 도입되는 이 시스템은 전자서명 방식을 통해 주민 동의를 받을 수 있어, 기존 방식 대비 시간과 비용을 획기적으로 줄이고 참여 편의성을 높일 것으로 기대된다. 기존 서면동의 절차는 병행 운영된다.

노후계획도시 정비지원기구로 지정받은 LX는 시스템 구축 및 기술 지원을 담당하고 GH는 대상 구역 선정과 주민 안내 등 운영 전반을 맡는 등 전문적인 역할 분담을 통해 컨설팅 효율성을 극대화할 계획이다.

사전컨설팅 공고는 6일 GH 홈페이지를 통해 게시되며, 이달 23~24일 신청서 접수 이후 5월 주민 동의 절차를 거쳐 6월 대상 구역을 최종 선정할 예정이다. 신청서는 구역별 대표 신청자 1인이 작성·제출하면 된다.

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김용진 GH 사장은 "이번 컨설팅을 통해 경기도내 주민들의 노후계획도시 정비사업 참여 문턱을 낮추고, 주민의 관심을 확대하는 계기가 되기를 바란다"며, "앞으로도 경기도내 노후계획도시 정비사업을 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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