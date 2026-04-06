FSD 기능으로 사고 회피

"편의수단 아닌 안전수단" 평가도

엑스 캡처 AD 원본보기 아이콘

시야 확보가 불가능한 상황에서 테슬라의 자율주행(FSD)으로 사고를 피한 영상이 공개돼 해외 누리꾼들 사이에서 화제다. 도로 위를 짙은 연기가 뒤덮여 있음에도 차량 스스로 위험 요소를 감지해 회피하는 모습이 담겼다.

최근 엑스(X·옛 트위터)에는 중국의 한 고속도로를 주행하던 테슬라의 영상이 공개됐다. 앞서 발생한 사고로 인해 발생한 것으로 보이는 거대한 연기구름과 마주했고, 도로는 앞 차를 분간할 수 없을 정도로 가시거리가 최악인 상태였다. 일반적인 상황이라면 추돌사고가 발생했을 가능성이 큰 상황이다.

그러나 테슬라의 자율주행 시스템은 기민하게 반응했다. 시야가 완전히 차단된 상황임에도 불구하고 내장된 센서와 카메라를 통해 장애물을 실시간으로 파악했고, 충돌 직전 신속하게 조향 장치를 제어해 사고 지점을 안전하게 빠져나갔다.

이를 본 누리꾼들은 테슬라의 기술력에 감탄했다. 한 누리꾼은 "인간이었다면 사고가 확실시되는 상황에서 테슬라의 기능으로 사람의 목숨을 구할 수 있었다"라며 "자율 주행이 단순한 운전 편의 수단이 아니라 생명까지 지키는 핵심 안전장치인 셈"이라고 평가했다.

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전문가들은 이번 영상이 테슬라 자율주행 시스템의 핵심인 오토파일럿과 FSD(Full Self-Driving)의 신뢰도를 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다. 악천후나 시야 방해 요소가 존재하는 환경에서도 데이터를 학습했고, 연산과 사물 인식을 통해 사고를 피할 수 있다는 가능성을 보여줬기 때문이다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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