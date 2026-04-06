SM "회복 최선 다할 것"

슈퍼주니어 콘서트 포스터. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

K팝 그룹 슈퍼주니어의 서울 콘서트 도중 안전 펜스가 무너져 관객 3명이 추락하는 사고가 발생했다.

SM엔터테인먼트는 5일 서울 KSPO DOME(옛 체조경기장)에서 열린 슈퍼주니어 20주년 기념 투어 '슈퍼쇼 10 에스제이-코어 인 서울'(SUPER SHOW 10 SJ-CORE in SEOUL) 공연 중 객석 측면의 안전 펜스가 붕괴했다고 6일 밝혔다. 이 사고로 인근에 있던 관객 3명이 아래로 떨어져 부상을 입었다.

사고는 앙코르 마지막 곡 무대에서 가수들이 팬들과 소통하기 위해 다가가자 관객이 몰리면서 발생했다. 해당 구역은 '기대지 말라'는 안내 문구가 붙은 임시 난간이었으나 순간적으로 인파가 쏠리며 사고로 이어진 것으로 보인다.

부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았다. 의료진은 이들이 염좌와 타박상으로 2주간의 안정과 치료가 필요하다는 소견을 냈다. 현장에 있던 려욱은 사고 직후 직접 안전요원을 데려와 상황을 수습했다. 려욱은 부상 관객의 상태를 확인하고 치료가 끝날 때까지 현장에서 기다린 것으로 알려졌다.

SM은 "피해를 입은 분들과 가족에게 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 "주최사로서 무거운 책임을 통감한다"고 밝혔다. 소속사는 "부상당한 관객들이 완전히 회복할 때까지 치료를 지원하고 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 또한 "동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검과 관객 안전 관리에 만전을 기하겠다"고 전했다.

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이번 공연은 아시아와 남미 지역 17곳을 순회한 월드 투어를 마무리하는 앙코르 무대였다. 슈퍼주니어는 '쏘리 쏘리' '미인아' '미스터 심플(Mr. Simple)' '블랙 수트(Black Suit)' '익스프레스 모드(Express Mode)' 등 히트곡과 유닛 무대를 선보였다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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