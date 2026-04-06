홍콩 기업공개(IPO) 시장이 5년 만에 최고 수준을 기록했다. 중국 인공지능(AI) 및 기술 기업들의 상장이 몰린 덕분이다.

5일(현지시간) 딜로직(Dealogic)과 LSEG에 따르면 2026년 1분기 홍콩의 신규 및 추가 상장을 통한 자금 조달 규모는 130억달러를 웃돌았다. 이는 2021년 이후 1분기 기준 최대 주식 발행 실적이다. 같은 기간 홍콩은 나스닥과 뉴욕증권거래소, 봄베이증권거래소 등을 제쳤다. 전 세계 자금 조달 규모는 약 400억달러였다.

올해 상장 종목 가운데 수익률이 가장 높은 종목은 즈푸(Zhipu)와 미니맥스(MiniMax)다. IPO 이후 각각 400% 이상 상승했다. 두 기업은 상장을 통해 총 13억달러가량을 조달했다. 이는 중국 AI 산업에 대한 강한 수요를 보여준다.

BNP파리바의 아시아태평양 주식 및 파생상품 전략 책임자 제이슨 루이는 파이낸셜타임스(FT)에 "딥시크 충격이 있었던 2025년을 돌아보면 투자자들은 지수에 편입된 중국 대형 기술주를 사들였다"고 말했다. 이어 올해는 중국 AI 산업에 직접 베팅할 수 있는 종목이 등장했다고 덧붙였다.

기술 하드웨어·소프트웨어 기업은 상장 건수와 자금 조달 규모 모두에서 가장 큰 비중을 차지했다. 이는 해외 사업 확대와 연구개발(R&D) 투자에 나선 중국 기업들에 홍콩이 역외 자금조달 거점 역할을 하고 있음을 보여준다.

2024년 말 이후 홍콩 자본시장은 중국 기업들의 신규 및 2차 상장이 이어지면서 활기를 띠고 있다. 이는 중국 본토 규제 당국이 선전과 상하이에서 일부 상장을 제한한 영향으로 풀이된다.

올해 1분기 홍콩 증시에 새로 입성한 38개 기업에는 반도체 설계업체인 상하이 일루바타 코어X 세미컨덕터와 액세라 세미컨덕터도 포함됐다. 이들 두 회사는 합쳐서 8억달러가 넘는 자금을 조달했다.

홍콩거래소에서 올해 상장을 추진 중인 기업은 400곳이 넘는다. 하지만 일부 중국 기술기업이 상장지를 홍콩에서 상하이 또는 선전으로 옮기는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 이는 중국 본토 증시가 홍콩의 경쟁 상대로 다시 떠오를 수 있음을 보여준다.

베이징 소재 벤처캐피털(VC) 업체의 한 투자운용 책임자는 자사 포트폴리오 기업들 가운데 일부가 중국판 나스닥으로 불리는 과창반(커창반) 상장을 검토하고 있다고 말했다. 이들 기업은 주로 AI, 양자컴퓨팅, 신경기술 분야에 속해 있다. 이 투자운용 책임자는 홍콩 IPO에 대한 품질 관리 요건이 강화되면서 상장 및 등록 절차가 지난해보다 느려졌다고 말했다.

최근 몇 주 동안 규제당국은 IPO 열기를 완전히 꺾지는 않되 과열을 진정시키기 위해 이른바 '저품질' 기업들의 홍콩 상장을 차단하는 조치에 나섰다. 중국증권감독관리위원회(CSRC)는 최근 역외 지배구조가 불투명한 일부 기업에 대해 '지분 소유 구조의 투명성이 상대적으로 낮고 규제 준수 위험이 높다'고 판단해 상장을 막았다.

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홍콩거래소도 일부 상장 예정 기업이 제출한 정보의 질에 우려를 나타냈다. 그러면서 부실하거나 부정확한 IPO 투자설명서에 책임이 있는 변호사와 회계사들을 공개적으로 지목해 책임을 묻겠다고 경고했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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