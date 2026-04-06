"파업에 들어가면 회사가 감당해야 할 손실이 크니, 화재보험료 내듯 직원들에게 미리 지급해달라."

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,552,000 전일대비 2,000 등락률 -0.13% 거래량 15,760 전일가 1,554,000 2026.04.06 13:11 기준 관련기사 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 파업 위기 삼성바이오로직스, '쟁의 금지' 가처분신청 [특징주]'호실적·美생산시설 인수' 삼성바이오로직스, 5%대↑ 전 종목 시세 보기 노조가 사측과의 올해 임금협상 과정에서 내민 논리다. 근로자의 단체행동권은 마땅히 보장돼야 할 권리지만 회사, 자신이 몸담은 일터 자체를 위협하는 방식이라면 이는 협상의 논리·명분을 떠나 자기파괴적 모순일 수밖에 없다. 노조는 이달 21일 단체행동을 시작으로 다음달 1일 파업을 예고한 상태다.

삼성바이오로직스의 성장사를 보면 노조의 협상이 얼마나 자학적인지 알 수 있다. 회사는 2011년 설립 이후 14년만인 지난해 매출 4조5000억원, 영업이익 2조원이라는 실적을 기록하며 삼성그룹 내에서도 독보적인 성장 신화를 썼다. 척박했던 국내 바이오 산업의 태동기부터 철저한 품질 관리와 납기 준수를 통해 고객사에 신뢰를 줬기 때문이다.

노조가 협상의 볼모로 잡은 것이 바로 이 같은 기초 경쟁력이다. 바이오 공정은 특유의 연속성이 생명이다. 살아있는 세포를 다루는 바이오의약품 생산은 1년 365일, 24시간 연속 가동이 필수적이다. 조립 라인을 일시 정지했다가 재가동할 수 있는 일반 제조업과 달리, 공정이 중간에 멈추면 배양 중이던 의약품 전량을 폐기해야 한다. 이는 수주 경쟁력의 훼손으로 직결된다. 위탁개발생산(CDMO) 사업은 철저히 고객사와의 신뢰와 납기 준수를 바탕으로 움직인다. 파업으로 생산 차질이 발생하면 글로벌 고객사들은 리스크 분산을 위해 다른 경쟁사로 물량을 돌릴 가능성이 크다.

해외 제약 업계의 선례는 조업 중단이 불러올 결과를 분명히 보여준다. 2017년 이스라엘 제약사 테바의 노조는 경영진의 예루살렘 공장 폐쇄 및 대규모 구조조정안에 반발해 공장을 점거하고 전면 파업에 돌입했다. 당시 파업은 일자리를 지키기 위한 투쟁이자 의약품 공급망을 멈춰 세운 실력 행사였지만, 경쟁력을 상실한 공장의 폐쇄를 막아내지는 못했고 결국 수백 명이 일터를 잃었다. 2010년 프랑스 사노피 파스퇴르 노조 역시 1%대 임금 인상률에 반발해 물류창고를 점거하고 당시 유행이었던 신종플루 백신 출하를 중단시켰다. 일부 국가들은 신종플루 공급 차질로 보건체계 전반의 위협을 감수해야 했다. 사노피가 전염병 대유행 시기에 의약품을 적기 공급하지 못 했다는 사실 때문에 큰 타격을 입은 건 말 할 것도 없다. 고객사와의 신뢰가 생존 기반인 CDMO 기업에게 공정의 중단은 훨씬 더 치명적일 수밖에 없다.

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노조의 단체 행동은 함께 일하는 공동체와 일터를 존중하는 태도 위에서 존중받아야 한다. 사업의 근간을 흔들고 일터 자체를 위협하는 방식으로는 누구도 설득할 수 없다. 15년간 구축해 온 삼성바이오로직스의 성장 신화가 극단적인 충돌로 무너져서는 안 된다. 노사가 어렵게 쌓은 회사의 경쟁력 유지를 위해 적극적인 대화에 나서길 기대한다.

바이오중기벤처부 정동훈 기자 AD 원본보기 아이콘

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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