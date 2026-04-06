F-15 조종사 구출 뒷이야기 전해

"작전 실패했으면 미군 최악 시나리오"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에서 격추된 F-15 전투기의 조종사를 구출하는데 있어, 조종사의 구조 신호가 이란의 유인책일 가능성에 대해 우려했다고 5일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 악시오스와의 인터뷰에서 "미군이 해당 장교의 위치와 관련한 신호(beeping signal) 정보를 포착했다"며 "그러나 당국자들은 그 장교가 이란에 포로로 잡혀 있을 가능성을 제기하며 이란 측이 함정으로 유인하기 위해 허위 신호를 보내고 있을 수 있다고 우려했다"고 전했다.

트럼프 대통령은 이번 구출작전에 미군 특수작전부대 소속 병사 200여명이 참여했다고도 밝혔다. 이어 해당 장교는 산의 틈새에 숨어 있었으며 미국이 첨단기술을 활용해 그를 발견할 수 있었다고 설명했다.

앞서 지난 3일 미군 F-15 전투기가 이란 남부 산악지대에에서 이란군 미사일에 격추됐다. 이 전투기에서는 조종사 2명이 비상탈출했다. 이중 1명은 즉시 구조됐지만, 다른 1명은 행방불명됐다. 미군과 이란군은 치열한 수색경쟁을 벌였다.

이란 관영매체인 ISNA통신에 따르면 이란 당국은 실종 미군 조종사 제보자에게 100억토만(약 1억원)의 포상금을 내걸었다. 이란혁명수비대(IRGC)도 F-15 전투기 추락지점 일대를 봉쇄하고 주민들과 수색에 나섰다.

미 중앙정보국(CIA)은 이란 측을 교란하기 위해 이미 구조돼 이동 중이라는 허위 정보를 흘리는 기만작전을 펼쳤다. 미군은 이후 실제 은신 위치를 파악해 국방부에 전달한 것으로 알려졌다. 국방부 관계자는 악시오스에 "초기에는 상황이 명확하지 않았으나, 우리는 그 정보를 신뢰했고 그가 생존해 있으며 포로로 잡히지 않았음을 확인했다"고 밝혔다.

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이번 구조작전은 성공했지만, 실패했다면 미군에 최악의 시나리오가 됐을 것이란 지적도 나왔다. WSJ는 "적에게 포로로 잡힌 미군 동영상이 공개될 경우, 이란은 이를 강력한 선전도구이자 협력카드로 활용할 수 있었을 것"이라며 "조종사 포로사건을 빌미로 최대한 양보를 얻어내려 했을 것"이라고 전했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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