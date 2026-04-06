박형식·박규영, 넷플릭스 '각잡힌 사이' 주연

군대 선후임의 직장 재회 로맨스

남성우 감독·김하나 작가

넷플릭스는 박형식·박규영 주연의 오리지널 시리즈 '각잡힌 사이'를 제작한다고 6일 밝혔다.

캠핑 아웃도어 브랜드 최고경영자(CEO) 나정석 앞에 과거 군대 선임이던 우아미가 신입사원으로 들어오면서 벌어지는 일을 그린 오피스 로맨스다. 겁 많던 후임이 회사 대표로, 독사로 불리던 특전사 선임이 신입사원으로 재회하며 예기치 못한 국면을 맞는다.

박형식은 과거의 소심한 후임에서 능력 있는 CEO로 성장한 나정석을 연기한다. 박규영은 전역 뒤 새로운 경력을 쌓으려는 전직 특전사 우아미로 분한다.

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연출은 '간 떨어지는 동거', '소용없어 거짓말' 등을 연출한 남성우 감독이 맡는다. 극본은 '가슴이 뛴다', '애타는 로맨스'의 김하나 작가가 썼다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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