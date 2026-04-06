범죄 수사 역량 강화 위한 공동 연구 지속

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 지난 3일 경찰대학 금융범죄분석센터와 공동으로 '디지털 금융범죄 대응을 위한 공공민간협력 세미나'를 개최했다고 6일 밝혔다. 이번 행사가 법 집행기관과 민간 거래소 간 공조 체계 구축을 위해 마련된 최초의 합동 학술 행사라는 게 두나무의 설명이다.

이날 세미나에서 정윤정 두나무 변호사는 가상자산 거래소의 이상거래 탐지 시스템(FDS) 운영 노하우와 자금 동결 협력 사례를 공유하며, 민간 부문의 선제적인 범죄 예방 실무 경험이 수사에 기여할 수 있다고 말했다. 서준배 경찰대 교수는 초국가 스캠에 대응하고 있는 영국, 싱가포르, 일본 등 주요국의 사례를 비교 분석하며 한국형 모델을 제안했다.

장준원 화우 전문위원 (앞줄 왼쪽부터), 정제용 순천향대 교수, 안창익 경찰대학 교무처장 직무대리, 임종헌 두나무 최고법률책임자(CLO), 서준배 경찰대학 금융범죄분석센터 센터장, 정윤정 두나무 변호사, 이수민 두나무 임팩트비즈니스실장이 기념촬영을 하고 있다. 두나무 AD 원본보기 아이콘

향후 두나무와 경찰대학 금융범죄분석센터는 가상자산 범죄 수사 역량 강화를 위한 공동 연구를 지속하고, 공공과 민간 사이의 상시 협력 채널을 제도화해 나갈 예정이다.

서준배 경찰대학 금융범죄분석센터장은 "가상자산 범죄는 기존 금융범죄와 본질적으로 다른 양상을 띠고 있어 민간의 전문성을 적극 활용하는 파트너십이 필수적"이라며 "이번 세미나가 국민의 기대에 부응하는 수사 환경을 만드는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

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두나무 관계자는 "가상자산 거래의 투명성을 높이고 이용자를 보호하기 위해 경찰과의 공조를 더욱 공고히 할 것"이라며 "앞으로도 안전한 디지털 금융 생태계 조성을 위해 민간 거래소로서의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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