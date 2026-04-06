모나미는 오는 16일까지 네이버 브랜드 스토어에서 최대 50% 봄맞이 할인 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

해당 기간 구매 고객을 대상으로 리솜리조트 숙박권 이벤트도 함께 진행한다.

먼저 모나미 네이버 브랜드 스토어에서 진행되는 이번 프로모션에서는 '153 독도', '모나미X슈야 153 볼펜 세트' 등 인기 제품들을 최대 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있으며, 3만원 이상 구매 시 무료 배송 혜택을 제공한다.

모나미 리솜리조트 프로모션. 모나미 AD 원본보기 아이콘

프로모션 기간 구매 고객을 대상으로 특별 경품 이벤트를 함께 진행한다. 2만원 이상 구매 시 1회 자동 응모되며, 구매 횟수에 따라 중복 응모도 가능하다. 블로그나 카페 등 온라인 채널에 이벤트를 공유할 경우 당첨 확률이 높아진다.

경품으로는 스플라스 리솜 숙박권과 리솜 스파 이용권을 비롯해 '타이니탄 프러스펜 3000' 등이 마련됐다.

더불어 리솜리조트와 협업해 '키즈 아틀리에' 숙박 패키지도 선보인다. 숙박객에게는 색연필, 그림물감 등으로 구성된 모나미 문구세트 5종 등이 제공된다. 해당 패키지는 오는 30일까지 리솜리조트 레스트리, 아일랜드, 스플라스 지점에서 만나볼 수 있다.

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모나미 관계자는 "앞으로도 고객들에게 다양한 혜택을 드릴 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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