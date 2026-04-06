개인·기업·단체 등 누구나 참여 가능

최우수상에 8000만원 상금 수여

정부 공식 행사와 대국민 활용 배포

국가 행사와 국민의례에서 울려 퍼지는 애국가의 배경영상이 정부 수립 이후 처음으로 국민이 함께 참여해 공식 제작된다.

행정안전부와 문화체육관광부는 정부의 첫 공식 애국가 배경영상 제작에 국민의 창의적 아이디어를 반영하기 위해 공모전을 개최한다고 6일 밝혔다.

그동안 KBS가 제작한 애국가 영상이 활용됐으나 대한민국의 높아진 위상과 발전상을 충분히 담아낸 정부 차원의 공식 배경영상이 필요하다는 의견이 있었다.

이번 애국가 배경영상 공모전은 영상 촬영과 편집을 할 수 있는 대한민국 국민이면 개인, 기업, 단체 등 누구나 참여할 수 있다.

예선과 본선 2단계 방식으로 진행된다. 예선은 오는 15일부터 28일까지 2주간 진행되고 아이디어 기획안과 16개 장면 이상의 촬영대본(콘티) 또는 1분 이상의 시범 영상을 제출하면 된다.

예선을 통해 장려상 10개 팀과 본선 진출 2개 팀을 선정한다. 본선 진출 팀은 완성도 높은 영상을 제작할 수 있도록 정부와 공공기관이 보유한 영상 및 전문가 자문을 지원받아 고화질(FHD)급 애국가 배경영상 1편을 제작한다.

최종 심사를 거쳐 최우수상과 우수상이 결정되고 각각 행안부 장관상과 함께 8000만원, 5000만원의 상금이 수여된다. 장려상 10개 팀에도 각 50만원의 상금이 지급된다.

심사에는 유홍준 국립중앙박물관장을 비롯해 대한민국 문화예술과 영상계를 대표하는 전문가들이 참여한다. 제작된 영상은 검증을 거친 후 정부 공식 행사는 물론 국민이 자유롭게 활용될 수 있게 배포된다.

AD

자세한 사항은 '애국가 배경영상 국민 참여 공모전' 누리집에서 확인할 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>