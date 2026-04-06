카카오페이, ‘x402 재단’ 합류…"에이전틱 AI 미래 주도"

카카오페이는 리눅스 재단이 발족한 'x402 재단'의 출범 멤버로 참여했다고 6일 밝혔다.

이번 합류를 통해 글로벌 AI 결제 표준과 최신 기술 동향을 빠르게 파악하고 이를 바탕으로 차세대 디지털 결제 분야에서 기술 리더십을 공고히 한다는 계획이다. 특히 향후 에이전틱 AI 환경에서의 결제 편의성을 극대화해 사용자들에게 혁신적인 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 카카오페이는 현재 카카오, 카카오뱅크와 함께 TF를 꾸리고 디지털 자산 생태계 전망에 대응하고 있다.

'x402'는 미국 최대의 가상자산거래소인 코인베이스가 주도하는 차세대 웹 결제 프로토콜이다. 웹 상호작용에 결제 기능을 직접 내장해 즉각적인 온체인 결제를 가능하게 하는 기술이다. AI 에이전트와 API, 애플리케이션이 데이터를 주고받는 것처럼 '가치'를 원활하게 거래할 수 있도록 설계돼 에이전틱 AI가 자동으로 스테이블코인 결제를 수행할 수 있는 핵심 인프라로 주목받고 있다.

이번에 출범한 'x402 재단'은 비영리 단체 리눅스 재단 주도로 운영된다. 'x402'를 특정기업에 종속되지 않는 중립적인 오픈소스로 전환해 투명성과 상호운용성을 보장하는 글로벌 결제 표준을 정립하는 것을 목표로 하고 있다.

재단에는 프로토콜을 제공한 코인베이스를 필두로 서클·베이스·솔라나·구글·아마존웹서비스(AWS)·마이크로소프트·비자·마스터카드·스트라이프·쇼피파이 등 전 세계 블록체인과 결제 네트워크, 커머스 산업을 주도하는 기업들이 대거 참여했다. 한국에서는 카카오페이가 유일하게 창립 멤버로 이름을 올렸다.

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카카오페이는 "국내 최초로 글로벌 AI 결제 표준의 창립에 참여한다는 상징성은 물론 기술적 진보와 시장 접근성을 발판 삼아 에이전틱 AI 미래를 주도하는 데 한 발 더 가까워졌다는 점에서 의미가 있다"면서 "앞으로도 국경과 시간의 제약 없는 사용자 중심의 결제 생태계를 구축하고 대한민국을 대표하는 핀테크 리더로서 글로벌 표준을 함께 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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