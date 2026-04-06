[특징주]LS일렉트릭, 북미 AI 데이터센터에 변압기 공급 소식에 7%↑

북미 인공지능(AI) 데이터센터에 초고압 변압기 공급 계약을 체결한 LS ELECTRIC LS ELECTRIC close 증권정보 010120 KOSPI 현재가 793,000 전일대비 24,000 등락률 +3.12% 거래량 95,907 전일가 769,000 2026.04.06 13:08 기준 관련기사 구자균 LS일렉트릭 회장 "기술력으로 '초 슈퍼사이클' 시대 판 흔들 것" 같은 기회를 더 크게? 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 (LS일렉트릭) 주가가 상승세다.

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6일 오전 9시12분 기준 LS일렉트릭은 전 거래일 대비 5만2000원(6.76%) 오른 82만1000원에 거래됐다.

이날 LS일렉트릭은 자회사 LS파워솔루션이 미국 에너지 인프라 기업과 약 7026만달러(약 1066억원) 규모의 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 미국 중부 지역 빅테크 데이터센터의 전력 공급용 마이크로그리드에 345kV급 초고압 변압기를 공급하며 공급 기간은 내년 4분기부터 2028년 상반기까지다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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