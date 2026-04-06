SK바이오팜 SK바이오팜 close 증권정보 326030 KOSPI 현재가 95,700 전일대비 1,600 등락률 +1.70% 거래량 97,483 전일가 94,100 2026.04.06 13:06 기준 관련기사 SK바이오팜-서울바이오허브, CNS 분야 스타트업 2곳 선정 SK바이오팜, 세노바메이트 경구 현탁액 美 FDA 허가 신청 주가 하락을 역발상 저가매수 기회로? 4배 투자금을 연 5%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 이 차세대 항암 전략으로 개발 중인 'NTSR1 표적 방사성의약품' 전임상에서 높은 종양 축적과 생존 연장 효과를 확인했다.

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6일 SK바이오팜은 17일부터 22일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 미국암연구학회(AACR) 연례 학술대회에서 치료제 'SKL35501'과 영상진단제 'SKL35502' 연구 결과를 발표한다고 6일 밝혔다.

이번 발표는 SK바이오팜과 NTSR1 표적 기반 치료제와 진단제를 동시에 개발하는 '테라노스틱스' 전략의 전임상 성과를 공개한다. 현재 SK바이오팜은 이 파이프라인을 도입한 지 약 18개월 만에 임상 단계 진입까지 개발을 진전시켰다.

치료제 'SKL35501'은 알파핵종 악티늄-225 기반 방사성의약품이다. 대장암 세포주(HCT116) 모델에서 투여 24시간 후 종양 축적이 31%ID/g 수준으로 나타났다. 표적 선택성은 168시간까지 유지됐다.

단회 투여에서도 용량 의존적인 종양 성장 억제 효과와 생존 기간 연장이 확인됐다. 일부 용량군에서는 종양 크기 감소도 관찰됐다. 비표적 장기에서는 약물이 빠르게 제거돼 안전성 측면에서도 가능성을 보였다.

영상진단제 'SKL35502'는 동일 모델에서 혈액 대비 약 22배 높은 종양 노출도를 보였다. 투여 96시간 후 전체 방사능의 84.12%가 배설되며 정상 조직 잔류 부담이 낮은 것으로 나타났다.

두 물질은 NTSR1 발현 환자를 영상으로 선별한 뒤 동일 표적 치료제로 연계하는 정밀의료 접근을 기반으로 한다. NTSR1은 대장암과 췌장암 등 다양한 고형암에서 과발현되는 것으로 알려졌다.

SK바이오팜은 올해 1월 두 후보물질 모두에 대해 식품의약품안전처와 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 1상 IND 승인을 획득했다. 이에 따라 NTSR1 양성 고형암 환자를 대상으로 한 첫 환자 투여 임상에 진입할 예정이다.

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이동훈 SK바이오팜 사장은 "이번 AACR 발표는 SK바이오팜의 차세대 핵심 포트폴리오인 RPT 파이프라인의 연구 성과를 처음으로 글로벌 무대에서 공유하는 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 RPT 개발을 가속화하고 글로벌 수준의 연구개발 역량을 지속적으로 강화해 환자들에게 혁신적인 치료 옵션을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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