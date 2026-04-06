車보험 키우고 장기보험으로 선순환

자동차보험 3월 매출 역대 최대 실적 달성

CM채널 장기보험 매출도 2배

한화손해보험이 캐롯손해보험과의 통합 이후 6개월 만에 자동차보험 부문에서 역대 최대 매출을 기록했다. 디지털 채널과 전통 영업 채널을 결합한 '하이브리드 전략'이 실적 성장을 견인한 것으로 분석된다.

한화손해보험 건물 전경사진. 한화손보. AD 원본보기 아이콘

6일 한화손보에 따르면 2026년 1분기 자동차보험 매출이 3000억원을 넘어섰다. 특히 3월에는 1100억원 이상의 매출을 기록하며 월 기준 사상 최대 실적을 달성했다.

CM(사이버마케팅) 채널 성과도 뚜렷하다. 통합 이전 월평균 약 370억원 수준이던 자동차보험 매출은 올해 1분기 월평균 400억원 수준으로 확대되며 약 10% 성장했다. 자동차보험 시장 점유율 역시 5.6%에서 6%로 상승하며 성장세를 이어갔다.

이 같은 성과는 캐롯손보의 디지털 유입 경쟁력과 한화손보의 상품·운영 역량이 결합해 시너지 효과가 본격화된 결과로 풀이된다.

특히 CM 채널을 통해 유입된 고객이 TM(텔레마케팅)과 대면 채널로 이어지며 장기보험으로 확장되는 흐름이 나타나고 있다. 이에 따라 CM 채널 기반 장기보험 매출도 통합 이후 약 2배 수준으로 증가했다.

조직 운영 측면에서도 변화가 나타나고 있다. 자동차 보상 부문에서는 캐롯 출신 인력과 한화손보 기존 인력이 결합되며 전사 대응 체계를 재정비했다. 특히 한화손보의 안정적이고 노련한 보상 인프라에 캐롯의 기동성과 활력이 더해지면서 초동 대응 속도와 현장 대응력이 동시에 강화됐다는 설명이다.

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한화손보는 이 같은 구조를 디지털과 전통 영업을 결합한 '하이브리드 손보사' 전략의 핵심 성과로 평가하고 있다. 고객 유입부터 추가 보장 확대까지 이어지는 선순환 구조를 통해 고객 경험과 영업 효율을 동시에 높이고 있다고 전했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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