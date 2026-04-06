핵심 보직에 첫 여성관리자 배치

해양수산부가 조직의 유연성과 다양성을 높이기 위해 핵심 보직인 해양정책관과 어업자원정책관, 감사담당관에 해수부 출범 이후 처음으로 여성 관리자를 배치했다.

해양수산부는 최근 승진 인사를 통해 여성 고위공무원을 추가로 임명하고 주요 보직에 여성관리자를 배치하는 등 능력과 성과 중심의 인사를 단행했다고 6일 밝혔다.

유은원 해양정책관(왼쪽부터)과 김인경 어업자원정책관, 최미경 동해수산연구소장, 김영신(국방대학교 교육훈련·국장급), 김태경 감사담당관. 해수부 AD 원본보기 아이콘

해수부는 최근 국장 승진자 7명 중 유은원 해양정책관과 김인경 어업자원정책관, 최미경 동해수산연구소장(개방형 직위), 김영신(국방대학교 교육훈련) 등 4명의 여성 국장을 배출했다. 이에 따라 이번 인사 전까지 여성 고위공무원이 1명(김혜정 해운물류국장)이었지만 현재는 5명으로 대폭 늘어났다.

해수부 관계자는 "유은원 해양정책관은 해양개발과장과 해양환경정책과장 등 해양 관련 주요 보직을 두루 경험했다"며 "이를 통해 쌓은 업무 전문성과 성실하고 안정적인 업무추진력과 부드럽고 온화한 리더십을 바탕으로 해양수산 분야에 대한 중장기 발전 전략 수립 등 해양정책관 소관 주요 정책을 안정감 있게 추진해 나갈 것으로 기대된다"고 말했다.

김인경 어업자원정책관은 차분하게 현장과 소통하며 협상력을 발휘하는 스타일로, 섬세하고 유연한 소통 능력과 공감의 리더십으로 어업정책과 수산자원 관리 전반을 총괄하며 어업인과의 긴밀한 소통을 통해 어업 현장의 목소리를 정책에 세밀하게 반영해 나갈 것으로 해수부는 기대하고 있다. 또 과장급 인사를 통해 해수부 최초로 여성 감사담당관에 김태경 과장을 임명했다.

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황종우 해수부 장관은 "여성 관리자 확대는 단순한 인원 증가를 넘어 조직의 다양성과 혁신 역량을 높이는 중요한 변화"라며 "앞으로도 여성 직원들이 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 지원하고, 더 많은 여성 관리자가 배출될 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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