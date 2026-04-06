"불법도박 대신 미래에 투자하세요" 한양증권, 캠페인 동참
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한양증권은 청소년 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 예방을 촉구하기 위한 릴레이 캠페인에 동참했다고 6일 밝혔다.
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한양증권은 이번 캠페인에서 '불법 도박 대신, 미래에 투자하세요!'라는 메시지를 전달했다. 서울경찰청이 주관하는 이 캠페인은 최근 확산되는 청소년 대상 불법 온라인 도박 문제의 심각성을 알리고, 범사회적 예방 분위기를 조성하기 위한 것이다.
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김병철 한양증권 대표는 "청소년을 대상으로 한 불법 사이버 도박은 반드시 근절되어야 할 사회적 문제"라며 "대한민국을 이끌어갈 미래 세대가 건전한 가치관과 금융 인식을 바탕으로 성장할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다. 김 대표는 이선훈 신한투자증권 대표의 추천을 받아 이번 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 조원복 KCGI자산운용 대표를 추천했다.
조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
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