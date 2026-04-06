"불법도박 대신 미래에 투자하세요" 한양증권, 캠페인 동참

한양증권은 청소년 불법 사이버 도박의 위험성을 알리고 예방을 촉구하기 위한 릴레이 캠페인에 동참했다고 6일 밝혔다.

한양증권은 이번 캠페인에서 '불법 도박 대신, 미래에 투자하세요!'라는 메시지를 전달했다. 서울경찰청이 주관하는 이 캠페인은 최근 확산되는 청소년 대상 불법 온라인 도박 문제의 심각성을 알리고, 범사회적 예방 분위기를 조성하기 위한 것이다.

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김병철 한양증권 대표는 "청소년을 대상으로 한 불법 사이버 도박은 반드시 근절되어야 할 사회적 문제"라며 "대한민국을 이끌어갈 미래 세대가 건전한 가치관과 금융 인식을 바탕으로 성장할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다. 김 대표는 이선훈 신한투자증권 대표의 추천을 받아 이번 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 조원복 KCGI자산운용 대표를 추천했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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