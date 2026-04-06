아이코닉스 협업…뽀로로·타요·루피 테마 출시

현대자동차에 뽀롱뽀롱 뽀로로와 꼬마버스 타요, 잔망 루피가 탄다.

‘뽀로로 즐거운 기차 여행’ 테마. 현대차 AD 원본보기 아이콘

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 468,500 전일대비 2,500 등락률 -0.53% 거래량 410,387 전일가 471,000 2026.04.06 13:02 기준 관련기사 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 아이오닉 6 N, 포르쉐·맥라렌 뛰어넘어 고성능차 지각변동 전 종목 시세 보기 는 종합 엔터테인먼트 콘텐츠 기업 아이코닉스와 협업해 뽀로로 즐거운 기차 여행, 타요 알록달록 차고지, 잔망루피 오리지널 등 신규 디스플레이 테마 3종을 출시한다고 6일 밝혔다.

테마를 적용하면 시동을 걸고 끌 때 애니메이션과 계기판, 내비게이션 등 인포테인먼트 시스템 곳곳에 캐릭터가 등장해 새로운 탑승 경험을 제공한다.

구매를 희망하는 고객은 '마이현대' 애플리케이션에서 대표 차량을 등록한 뒤 결제하면 된다. 적용 가능 차종은 ▲아이오닉 9 ▲디 올 뉴 넥쏘 ▲더 뉴 아이오닉 6 ▲2026 쏘나타 디 엣지 등이며, 향후 12.3인치 클러스터와 12.3인치 내비게이션을 포함하는 ccNC 전 차종으로 확대할 예정이다.

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현대차는 지난 2월 포켓몬 디스플레이 테마 2종을 출시해 큰 인기를 얻은 바 있다. 현대차 관계자는 "뽀로로, 타요, 잔망루피 디스플레이 테마가 현대차를 이용하는 가족들에게 좋은 기억을 선사하기를 바란다"며 "새로운 상품을 발굴해 차량 내에서 경험할 수 있는 가치를 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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