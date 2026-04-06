스타벅스 '패스트 서브' 정식 운영
2년 전 시범 도입한 '나우 브루잉' 업그레이드
브루드 커피 등 총 10종 대상

스타벅스 코리아가 주문이 몰리는 특정 시간대에 대상 음료를 사이렌 오더로 주문하면 더 빨리 받을 수 있는 '패스트 서브' 서비스를 6일부터 정식 운영한다고 밝혔다.


이 서비스는 2024년 2월 시범 도입한 '나우 브루잉'을 업그레이드해 선보이는 것이다. 스타벅스는 지난 2년간 시범 운영 매장의 운영 현황을 살펴본 결과 '나우 브루잉'으로 접수된 주문의 80%가 3분 이내에 고객에게 제공되면서 해당 매장의 출근 시간대, 점심 시간대 고객의 대기 시간이 평균 40초가량 감소했다고 설명했다.

스타벅스 코리아가 주문이 몰리는 특정 시간대에 대상 음료를 사이렌 오더로 주문하면 더 빨리 제공받을 수 있는 '패스트 서브' 서비스를 6일부터 정식 운영한다고 밝혔다.(사진제공=스타벅스 코리아)

스타벅스 코리아가 주문이 몰리는 특정 시간대에 대상 음료를 사이렌 오더로 주문하면 더 빨리 제공받을 수 있는 '패스트 서브' 서비스를 6일부터 정식 운영한다고 밝혔다.(사진제공=스타벅스 코리아)

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이번 서비스는 기존 스타벅스 리워드 그린, 골드 회원에 한정해 제공했던 서비스 대상 범위가 스타벅스 리워드 전체 회원으로 확대된다. 또 일반 사이렌 오더와 동일하게 주문하되 대상 품목을 4개 이하로 주문하는 등 조건만 충족하면 '패스트 서브' 주문으로 자동 전환되도록 했다.


커스텀 역시 얼음양, 뚜껑 변경(돔, 플랫) 등 기존에는 불가했던 일부 커스터마이징을 적용할 수 있도록 개선했다. 또 최대 4잔까지 동일한 음료와 사이즈만 주문 가능했던 것도 서로 다른 음료와 사이즈로도 주문할 수 있도록 조정했다.

서비스 운영 시간도 기존에는 모든 운영 매장이 출근, 점심 등 동일한 시간대에 운영했다면 앞으로는 매장별 주문이 몰리는 피크 시간대에 따라 다르게 운영한다. 전국 720여개 매장에서 운영하며 사이렌 오더 주문 시 '패스트 서브' 운영 매장을 확인, 선택할 수 있다.


'패스트 서브' 대상 음료는 ▲브루드 커피 ▲아이스 브루드 커피 ▲스위트 밀크커피 ▲아이스 스타벅스 클래식 밀크티 ▲콜드 브루 ▲바닐라 크림 콜드 브루 ▲오트 콜드 브루 ▲돌체 콜드 브루 ▲베르가못 콜드 브루 ▲서울 막걸리 향 콜드 브루 등 총 10종으로, 1회에 최대 4잔까지 구매할 수 있다.

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스타벅스 백지웅 기획 담당은 "향후 고객 의견을 듣고 '패스트 서브' 서비스를 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.


정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
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