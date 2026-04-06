서울성모병원·숭실대 연구팀

"가임기간 길수록 치매 위험 최대 27% 감소"

"혈당 넘어 생식 이력까지 고려 필요"

2형당뇨병을 가진 여성에서 초경부터 폐경까지의 기간이 길수록 치매 위험이 낮다는 대규모 분석 결과가 나왔다.

왼쪽부터 이승환 서울성모병원 교수, 유진 서울성모병원 교수, 한경도 숭실대 교수. 서울성모병원 AD 원본보기 아이콘

서울성모병원은 이승환 내분비내과 교수 연구팀과 한경도 숭실대 교수 공동연구팀이 국민건강보험공단 자료를 활용해 폐경 여성 당뇨병 환자 15만9751명을 평균 8.3년 추적 관찰한 결과 이같이 나타났다고 6일 밝혔다. 연구 결과는 미국당뇨병학회 학술지 '당뇨 치료'에 최근 게재됐다.

연구에선 추적 기간 동안 총 2만4218건의 치매가 발생했다. 이 가운데 알츠하이머병이 1만8819건으로 대부분을 차지했다.

분석 결과 초경이 빠르고 폐경이 늦을수록 치매 위험이 낮았다. 특히 가임기간이 40년 이상인 경우 30년 미만인 경우보다 전체 치매 위험이 27% 낮았다.

호르몬대체요법도 영향을 미쳤다. 5년 이상 치료를 받은 경우 치매 위험이 17% 낮은 것으로 나타났다.

그동안 여성호르몬이 인지 기능 보호에 관여할 가능성은 제기돼 왔지만 당뇨병 여성에서 생식 이력과 치매 위험 간 연관성을 대규모로 분석한 연구는 제한적이었다.

연구팀은 당뇨병이 치매 위험을 높이는 대표적 대사질환이라는 점에서, 혈당 관리뿐 아니라 여성호르몬 노출 기간도 중요한 변수로 작용할 수 있다고 설명했다. 연구를 이끈 이 교수는 "치매 예방 전략에서 대사질환 관리에 더해 여성의 생식 이력을 함께 고려할 필요가 있다"고 밝혔다.

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이번 연구는 전국 단위 코호트 기반으로 당뇨 여성에서 생식 요인과 치매 위험 간 연관성을 확인한 대규모 분석이라는 점에서 의미가 있는 것으로 평가된다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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