생성형 AI 서비스 '그록' 구독 요구

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 스페이스X가 기업공개(IPO) 절차를 밟고 있는 가운데, 상장 참여 조건에 '인공지능(AI) 챗봇 구독'이라는 독특한 조건을 내건 것으로 알려졌다.

머스크, 은행들에 '그록' 구매 요구

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

지난 3일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 머스크는 스페이스X IPO 과정에 참여하는 여러 은행과 로펌, 회계법인, 자문사 등에 스페이스X의 생성형 AI 서비스 '그록'을 구매할 것을 요구했다. 그록은 머스크의 AI 회사 xAI가 개발한 생성형 AI로, 최근 인수·합병(M&A)을 통해 현재는 스페이스X의 사업 부문 중 하나다. 챗 GPT와 앤스로픽 클로드, 구글 제미나이 등에 이어 인공지능 챗봇 시장에서 4위에 머물고 있다.

복수의 소식통에 따르면 머스크는 은행들에 그록 구매를 강력히 요구했으며, 일부에는 엑스(X·옛 트위터) 광고 집행까지 요청한 것으로 알려졌다. 이에 몇몇 은행은 그록에 수천만 달러를 쓰겠다고 약속했고, 일부는 자사 정보기술(IT) 시스템에 그록 기능을 통합하기로 한 것으로 알려졌다.

현재 스페이스X 상장에 참여하는 은행은 뱅크오브아메리카(BoA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건, 모건스탠리 등이다. 아직 어느 은행이 대표 주관사가 될지는 알려지지 않았다. 스페이스X는 지난 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 예비상장심사 신청서를 제출하면서 주관사 역할을 할 은행을 명시하지 않았다고 소식통은 전했다.

스페이스X, 기업가치 '2조 달러' 도전

한편 머스크가 이끄는 미국 항공우주 기업 스페이스X는 위성 기반 인터넷 사업인 '스타링크', 대형 우주선 '스타십' 사업 등으로 수익을 내고 있다.

블룸버그 통신은 지난 2일 스페이스X가 기업가치를 최대 2조 달러(3027조원)로 평가받는 것을 목표로 삼았다고 보도하기도 했다. 이는 당초 시장이 예상했던 1조7500억 달러보다 14% 높아진 것이며, 또 지난 2월 스페이스X가 xAI를 인수하면서 평가한 기업가치 규모인 1조2500억 달러를 훌쩍 뛰어넘는 규모다.

상장이 성공적으로 마무리될 경우, 스페이스X는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 내에서 엔비디아, 애플, 알파벳, 마이크로소프트, 아마존에 이어 미국 내 시가총액 6위 기업으로 올라서게 될 전망이다.

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또 블룸버그는 스페이스X가 이번 상장을 통해 최대 750억 달러(약 120조원)를 조달할 것으로 내다봤다. 이는 2019년 사우디 국영 석유기업 아람코가 세운 최고 기록인 290억 달러를 훌쩍 넘는다. 머스크는 조달한 자금으로 우주 AI 데이터센터와 달 공장 건설에 나설 계획이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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