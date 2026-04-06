2029년 알마티 올림픽 선전 기원…1억원씩 3년간 후원

예카테리나 압바꾸모바 선수와 대표팀 훈련에 활용

에이스침대가 바이애슬론 저변 확대와 국가대표 선수들의 훈련 환경 개선을 위해 3년간 총 3억원을 후원한다.

에이스침대는 향후 3년간 총 3억원 규모의 후원금을 대한바이애슬론연맹에 후원한다고 6일 밝혔다. 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

에이스침대는 오는 2029년 개최되는 알마티 동계 아시안게임에서의 선전을 기원하면서 대한바이애슬론연맹에 3억원을 후원한다고 6일 밝혔다.

에이스침대는 한국 바이애슬론의 간판인 예카테리나 압바꾸모바(36) 선수가 소속팀 없이 자비로 선수 생활을 이어가고 있다는 소식을 접한 후 후원을 결정했다. 후원금은 매년 1억씩 기탁되며, 해당 선수의 연봉과 훈련비를 비롯해 국가대표팀의 해외 전지 훈련 비용 등으로 활용될 예정이다.

'설원의 마라톤'이라고 불리는 바이애슬론은 크로스컨트리 스키와 사격을 결합한 종목으로, 유럽 등 해외에서 많은 팬층을 보유하고 있다. 대한민국 국가대표팀은 열악한 훈련 환경을 극복하며 국제무대에서 꾸준한 성과를 이어오고 있다. 에이스침대는 선수들이 보다 안정적인 여건에서 최상의 기량을 발휘할 수 있도록 후원을 결정했다.

이번 후원은 귀화 후 낯선 언어와 문화적 환경을 극복하고 활약 중인 예카테리나 압바꾸모바 선수의 도전 정신과 맞닿아 있다. 러시아 출신인 압바꾸모바 선수는 2016년 12월 특별 귀화 이후 국가대표로 활동하며 종목의 위상을 한 단계 끌어올린 주역이다. 2018년 평창 동계올림픽 여자 15㎞ 개인전에서는 16위에 오르며 한국 선수 올림픽 역대 최고 성적 타이기록을 세웠다.

2025년 하얼빈 동계 아시안게임에서는 바이애슬론 여자 스프린트 7.5㎞에서 한국 바이애슬론 역사상 첫 아시안게임 금메달을 획득했다. 같은 대회 여자 4x6㎞ 계주에서도 동료들과 은메달을 따내며 한국 바이애슬론의 새 역사를 써 내려가고 있다.

에이스침대 관계자는 "동계 아시안게임 금메달리스트라는 최고의 기량을 갖추고도 소속팀 없이 홀로 훈련을 이어가야 했던 압바꾸모바 선수의 안타까운 현실에 깊이 공감했다"며 "그의 도전이 더 큰 결실을 맺을 수 있도록 실질적이고 장기적인 지원을 제공하고자 하며, 이번 후원이 바이애슬론 종목에 대한 더 많은 관심으로 이어지길 바란다"고 밝혔다.

AD

대한바이애슬론연맹 측은 "에이스침대의 이번 후원은 압바꾸모바를 비롯한 국가대표 선수들이 2029년 알마티 동계 아시안게임이라는 목표를 향해 더욱 힘차게 나아갈 수 있는 동력이 될 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>