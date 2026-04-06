글로, 하이퍼 프로 ‘스위치 업’ 캠페인… 기간 한정 가격 혜택

다음 달 31일까지 주요 편의점서 1만9000원에 구입

BAT로스만스가 궐련형 전자담배 브랜드 글로(glo)의 플래그십 모델 하이퍼 프로(HYPER pro)를 중심으로 '스위치 업(Switch it Up)' 캠페인을 전개한다.

BAT로스만스는 글로 하이퍼 프로를 부담 없이 만나볼 수 있는 기간 한정 가격 혜택을 진행한다고 6일 밝혔다. 다음 달 31일까지 두 달간 전국 주요 편의점에서 글로 하이퍼 프로를 1만9000원에 구입할 수 있고 글로 온라인 스토어와 네이버, 카카오 스토어, 쿠팡 등 온라인에서도 이날부터 약 한 달간 동일한 가격으로 판매된다.

이번 캠페인은 '나를 위한 가치 있는 선택'이라는 메시지를 바탕으로 성인 소비자가 자신의 취향과 사용 방식에 맞는 제품을 보다 합리적으로 경험할 수 있도록 기획됐다.

글로 하이퍼 프로는 소비자 취향에 맞춰 두 가지 가열 모드를 선택할 수 있는 테이스트셀렉 (TasteSelect) 다이얼을 적용했다. 기본 가열 방식인 '스탠다드 모드'와 더 높은 온도로 보다 강렬한 맛을 즐길 수 있는 '부스트 모드'를 제공해 사용자가 상황과 선호에 따라 최적의 맛을 경험할 수 있다.

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또한 배터리 잔량과 기기 상태를 직관적으로 확인할 수 있는 이지뷰 스크린과 빠르고 균일한 가열로 깊은 풍미를 구현하는 히트 부스트 기술을 탑재했다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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