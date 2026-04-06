보험 업무에서 광고 제작까지 AI 기술 적극 활용

광고 속 '개발자', 실제 임직원들의 얼굴 데이터에

AI 기술 활용해 구현

삼성생명이 신규 광고 캠페인 '보험을 넘어서는 개발자'를 론칭했다고 6일 밝혔다.

삼성생명이 6일 공개한 신규 광고 캠페인 '보험을 넘어서는 개발자'. 삼성생명 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 삼성생명의 브랜드 슬로건인 '보험을 넘어서는 보험' 론칭 3년차를 맞아 기획됐다. 전통적인 보험업의 영역을 넘어 투자와 노후 자산관리, 디지털, 헬스케어까지 고객의 삶을 더 나은 방향으로 설계하고 확장해 나가고자 하는 삼성생명의 역할을 '개발자'라는 직관적인 키워드로 표현했다.

이 광고는 "이제 삼성생명의 모든 직원은 개발자 입니다"라는 선언으로 시작된다. 여기서 '개발자'는 통상적인 'IT 직무'를 뜻하는 표현이 아니라, 고객의 라이프 스타일을 설계(Develop)하고 새로운 가치를 만들어내는 삼성생명의 역할을 상징한다.

영상에서는 차세대 시니어 플랫폼, 보장설계 및 자산관리 서비스, AI 헬스케어 서비스 등 삼성생명이 추진하고 있는 주요 혁신 사업을 생동감 있게 담아냈다. 이를 통해 삼성생명이 보험회사의 영역에 안주하지 않고 고객의 인생 전반을 함께하는 플랫폼으로 진화하고 있다는 점을 강조했다.

이번 광고 캠페인의 특징은 광고 제작 과정 전반에 AI 기술을 적극 활용했다는 점이다. 시니어 타운이 만들어지는 장면을 비롯해, 스케이트보드를 타는 남성, 근력 운동을 하는 여성과 배경 등 주요 장면의 대부분에 AI 기술을 적용했다.

광고에서 가장 눈에 띄는 점은 광고 속 '개발자'의 얼굴이다. 실제 삼성생명 임직원들의 성별·연령별 얼굴 데이터를 기반으로 AI 이미지 합성을 통해 대표 얼굴 이미지를 구현해냈다.

삼성생명은 언더라이팅, 상담, 지급 등 보험 업무에서 이미 AI 기술을 적용하고 있다. 이번 광고 제작 과정에서도 AI 활용을 적극 확대하면서 다양한 업무 분야에서 새로운 시도를 지속하고 있다.

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이번 광고 캠페인은 TV를 비롯해 지면, OTT, 유튜브 등 다양한 매체를 통해 공개되며, 캠페인과 연계한 다양한 온?오프라인 이벤트도 순차적으로 진행될 예정이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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