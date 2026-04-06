현대모터클럽 회원들로 구성된 아마추어 레이싱팀

'2026 현대 N 페스티벌' 참가 예정

현대자동차가 'TEAM HMC(Hyundai Motor Club)' 레이싱팀 후원을 10년 연속으로 이어가며 국내 모터스포츠 육성 및 저변 확대에 힘쓴다.

현대차는 지난 3일 UX 스튜디오 서울에서 현대차 윤효준 국내사업본부장, TEAM HMC 레이싱팀 김주현 단장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 '현대차-TEAM HMC 후원 협약식'을 진행했다고 6일 밝혔다.

(왼쪽부터) 방송인 양상국, 현대차 국내마케팅실장 이철민 상무, 현대차 윤효준 국내사업본부장, TEAM HMC 레이싱팀 김주현 단장, 유튜버 홍시카가 기념 촬영을 하고 있는 모습. 현대자동차 AD 원본보기 아이콘

TEAM HMC는 현대차 브랜드를 선호하는 고객들이 자발적으로 결성한 동호회 '현대모터클럽' 회원 중심의 순수 아마추어 레이싱팀으로, 2017년 창단 이후 KSF 아반떼컵, 현대 N 페스티벌 대회에 꾸준히 참가해 왔다.

올해 TEAM HMC는 10년 연속 드라이버로 참가하는 방송인 양상국과 자동차 유튜버 홍시카를 포함한 총 5명의 드라이버로 구성됐다.

이들은 일상주행뿐만 아니라 서킷주행도 가능한 안전 및 편의사양을 갖춘 N 브랜드 차량에 큰 매력을 느껴, 아반떼 N으로 이번 '2026년 현대 N페스티벌'에 출전한다.

'2026 현대 N 페스티벌'은 단일 차종으로 진행되는 국내 최대 규모의 원-메이크 모터스포츠 대회로 인제스피디움과 영암 국제자동차경주장, 용인 스피드웨이에서 개최되며, 특히 TEAM HMC는 올해 최초로 아반떼 N1, N2, N3 클래스에 모두 참가할 예정이다.

현대차는 TEAM HMC 선수들을 대상으로 ▲드라이빙 수트 및 팀복 ▲팀 브랜딩 및 차량 랩핑 ▲차량 관리를 위한 전속 미케닉팀 등을 지원한다.

이와 함께 대회 기간 중 다양한 전시 및 시승 프로그램도 운영할 계획이다.

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현대자동차 관계자는 "TEAM HMC 레이싱팀은 지난 10년간 고객분들과 모터스포츠를 잇는 가교 역할을 수행해 왔다"라며 "앞으로도 국내 모터스포츠 문화의 활성화를 위해 여러 방면에서 후원과 노력을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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