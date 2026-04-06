5월 31일까지 약 2개월간 지원 접수

기초과학 4개, 응용과학 3개 분야 모집

포스코청암재단이 국내 신진 과학자의 성장을 지원하는 '포스코사이언스펠로십' 제18기 모집을 시작한다고 6일 밝혔다. 올해는 환경 분야를 신설했고 미래 사회가 요구하는 지속가능성 연구까지 지원 범위를 넓혔다.

제18기 포스코사이언스펠로십 모집공고. 포스코청암재단 AD 원본보기 아이콘

포스코사이언스펠로십은 국내 대학 및 연구소에서 기초과학과 응용과학을 연구하는 신진 교원을 선발해 안정적인 연구 환경을 제공하고 세계적인 과학자로의 성장을 지원하는 프로그램이다. 현재까지 사이언스펠로우 총 543명을 배출했다.

제18기 모집은 ▲수학 ▲물리학 ▲화학 ▲생명과학의 기초과학 4개 분야와 ▲금속·신소재 ▲에너지소재 ▲환경의 응용과학 분야를 포함해 총 7개 분야에서 진행된다.

새롭게 신설된 환경 분야는 기후변화 대응과 탄소중립 실현을 목표로, 대기·폐기물·수질·토양 등 환경 매체 전반은 물론 지구환경 변화까지 아우르는 통합적 문제 해결 연구를 폭넓게 포함한다.

지원 대상은 임용 36개월 이내(2023년 3월 1일 이후 임용) 국내 대학 및 대학 부설 연구소의 전임 교원이다. 선발된 연구자는 2년간 연구비 1억원을 지원받는다.

지원 접수는 5월 31일까지 약 2개월간 진행되며 이후 서면심사와 추천서 평가, 발표심사를 거쳐 9월 최종 합격자가 발표될 예정이다. 최종 선발자는 10월 증서수여식 이후 연구를 본격적으로 수행하게 된다.

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포스코청암재단 관계자는 "포스코사이언스펠로십은 기초과학부터 응용과학까지 폭넓은 연구 분야를 지원하며 신진 연구자들이 안정적으로 연구에 몰입할 수 있는 환경을 제공하는 데 목적이 있다"며 "특히 올해 신설된 환경 분야를 통해 기후변화, 자원순환, 오염 저감 등 복합적인 환경 문제 해결을 위한 융합 연구를 적극적으로 지원할 계획"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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