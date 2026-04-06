쿠팡, 26일까지 ‘메가뷰티쇼’ 개최…최대 42만원 뷰티박스 쏜다



3주간 최대 50% 할인…19개 브랜드 총출동

성수 ‘버추얼스토어’ 3일 운영…2만원 구매 시 42만원 혜택

쿠팡이 연중 최대 규모 뷰티 할인 행사 '메가뷰티쇼'를 6일부터 26일까지 3주간 개최한다고 6일 밝혔다. 물가 부담이 커진 상황에서 고객들이 자주 구매하는 뷰티 제품을 중심으로 할인과 사은 혜택을 강화한 것이 특징이다. 특히 메가뷰티쇼의 하이라이트인 '버추얼스토어'에서는 와우회원이 2만원 이상만 구매하면 역대 최대 혜택인 42만원 규모의 뷰티박스를 제공한다.

메가뷰티쇼는 쿠팡이 연 3회 정기적으로 선보이는 행사로, 온라인 판매와 함께 오프라인 체험 공간을 결합한 형태로 운영된다. 행사 기간 동안 쿠팡 앱에서는 인기 뷰티 상품을 할인 판매하고, 별도로 마련된 오프라인 공간에서는 제품 체험과 구매가 가능하다.

이번 온라인 행사에는 닥터지, 이니스프리, 에스트라, 피지오겔, 아벤느, 포렌코즈 등 19개 브랜드가 참여한다. 스킨케어부터 색조까지 전 카테고리 상품을 최대 50% 할인된 가격에 선보이며, 1+1 행사와 3000원 추가 할인 쿠폰 등 다양한 혜택도 제공한다.

사은 이벤트도 마련됐다. 행사 기간 동안 5만원 이상 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 매주 1000명씩 총 3000명에게 '쿠팡 뷰티 쿨러백'을 증정한다. 수량은 주차별 한정으로 조기 소진될 수 있다.

오프라인 프로그램인 '버추얼스토어'도 행사 핵심 콘텐츠다. 오는 17일부터 19일까지 3일간 서울 성수동 '앤더슨씨 성수'에서 운영되며, 현장을 방문한 와우회원은 2만원 이상 구매 시 약 42만원 상당의 뷰티 상품이 담긴 박스를 받을 수 있다.

해당 뷰티박스에는 에스트라 마스크, 토니모리 블러셔, 메디힐 수분 패드, 아벤느 아이크림 등 19종 이상의 제품이 포함될 예정이다. 쿠팡은 버추얼스토어 혜택 규모를 매년 확대해 왔으며, 올해는 역대 최대 수준으로 구성했다.

입장권은 6일 오전 7시부터 쿠팡 앱에서 선착순으로 판매되며, 하루 1000명(시간당 100명)으로 인원이 제한된다.

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쿠팡 측은 "메가뷰티쇼는 품질이 우수한 뷰티 상품 혜택을 늘려 쿠팡 고객들의 물가 부담을 줄이기 위한 취지로 마련됐다"며 "K뷰티를 비롯한 우수 브랜드를 고객에게 적극 알리는 한편, 우수 업체들의 판로 확대에도 큰 도움이 될 것으로 예상한다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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